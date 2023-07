Cina vs Inghilterra, conti facili in un girone davvero imprevedibile nello scontro diretto tra Cina e Inghilterra Pronostici

Cina Vs Inghilterra, Gruppo D Women’s World Cup non ha sancito una sola sentenza definitiva, nemmeno dopo l’eliminazione della modesta rappresentativa di Haiti battuta già due volte. Ma per il resto offre una partita decisiva davvero interessante tra le due campionesse continentali.

Da una parte le Lionesses, l’Inghilterra campione d’Europa; dall’altra le Rose d’acciaio della Cina, campione d’Asia. Sfida davvero interessante, e per tanti motivi diversi.

Cina vs Inghilterra, campionesse continentali

Intanto perché l’Inghilterra fino a questo momento si è dimostrata decisamente al di sotto delle aspettative generali, soprattutto dopo la strepitosa affermazione dello scorso anno. Indubbiamente all’Inghilterra sono mancate alcune giocatrici decisive, su tutte il capocannoniere Beth Mead, assente per un grave infortunio. Ma l’impressione è che le giocatrici di Sarina Wiegman stiano affrontando un primo momento di riflessione, inevitabile dopo ogni trionfo.

Cina vs Inghilterra, chi passa e come

La situazione della classifica nel Gruppo D del mondiale femminile 2023 è davvero molto curiosa. Perché se è vero che l’Inghilterra ha già sei punti va sottolineato il fatto che non solo non è qualificata, ma corre addirittura il rischio di essere l’unica squadra che ha conquistato due vittorie nella fase a gironi a non accedere agli ottavi di finale. Potrebbe accadere se, e solo se, la Cina battesse l’Inghilterra in questo scontro diretto e contestualmente la Danimarca superasse Haiti nell’altro scontro diretto.

In questo caso si avrebbero tre squadre a sei punti e bisognerebbe fare i conti con la classifica avulsa ricorrendo dunque alla differenza reti che vede peraltro l’Inghilterra largamente in vantaggio rispetto a tutte le sue dirette avversarie.

Cina vs Inghilterra, assenze e presenze importanti

L’Inghilterra quasi certamente sarà costretta a fare a meno anche di Keira Walsh, centrocampista tattico di importanza fondamentale, uscita malamente in barella nel corso dell’ultima partita.

La Cina nel corso di questo mondiale ha scoperto di non potere assolutamente fare a meno di Shuang Wang, veterana che doveva partire riserva e che invece ha segnato entrambi i gol della Cina nell’ultima vittoria contro l’Inghilterra. Suo anche il gol su rigore a suggellare la loro unica vittoria in questo WWC contro Haiti.

Cina Inghilterra, pronostici: quando si gioca

Pronostici tutti dalla parte dell’Inghilterra pur con quote leggermente in flessione, proprio in considerazione delle difficoltà e delle assenze della squadra inglese la cui vittoria, al momento, è quotata 1.50. Pareggio dato a 4.20, vittoria cinese a 7.

Cina vs Inghilterra si gioca alle 12 di martedì 1 agosto (ora italiana). Si gioca all’Hindmarsh Stadium di Adelaide, arbitra l’incontro Casey Riebelt, Australia.

