Haiti vs Danimarca è l’ultimo match del Gruppo D con le danesi costrette a vincere

Haiti non ha ancora prenotato il proprio volo di ritorno dopo un mondiale di calcio femminile che comunque ha dimostrato le qualità di un progetto giovane e simpatico, con alcune individualità interessanti che presto potremmo vedere anche in Europa. Ma le possibilità che le Grenadieres possano arrivare agli ottavi sono davvero tendenti allo zero.

Anche la Danimarca rischia qualcosa, costretta a vincere contro una formazione già eliminata per arrivare agli ottavi di finale che, per la verità, sono più alla portata della Danimarca che non dell’Inghilterra o della Cina, costrette ad affrontarsi in una sfida che forzatamente eliminerà una delle due protagoniste.

Haiti vs Danimarca, la situazione in classifica

La situazione del Gruppo D è sostanzialmente molto simile a quella che si è dipanata soltanto con l’ultima partita tra Australia e Canada costrette a vincere eliminando la diretta avversaria con la Nigeria, dall’altra parte, spettatrici interessate. In questo girone succede esattamente la stessa cosa: da una parte l’Inghilterra o la Cina, chi perde torna a casa. Dall’altra la Danimarca a cui paradossalmente potrebbe bastare addirittura un pareggio per centrare quantomeno il secondo posto alle spalle della squadra che vincerà l’altro incontro che si gioca contemporaneamente.

Haiti vs Danimarca chi passa e come

Considerando la vittoria sulla Cina e la sconfitta contro l’Inghilterra i conti per la Danimarca sono presto fatti. Con una vittoria la Danimarca passerebbe certamente almeno come seconda se nell’altro match in programma l’Inghilterra vincesse o pareggiasse. Ma se l’Inghilterra dovesse perdere, i conti sono quasi impossibili da prevedere. Si aprirebbe infatti una combinazione estremamente intricata sulla base di una classifica avulsa a tre al momento del tutto imprevedibile.

Altrettanto inverosimile la situazione che potrebbe portare Haiti a vincere questo scontro diretto e portarsi a quota 3. In questo caso, se l’Inghilterra vincesse, il pari merito e la classifica avulsa riguarderebbero il secondo posto e dunque Cina, Danimarca e Haiti, con conti tutti da fare e verificare.

Haiti vs Danimarca, le esordienti terribili

Attenzione alle ragazze di Haiti, che sono già sbarcate in Europa e stanno imparando in fretta. In particolare Melchie Dumonay, che dovrebbe partire titolare: aveva segnato quattro gol in quattro partite internazionali prima dell’inizio del torneo. Qui si è svegliata partendo proprio dalla panchina. Occhio anche a un’altra sostituta di lusso – prossima ad accettare un nuovo prolungamento del contratto con l’Everton – la danese Nicoline Sørensen.

Haiti vs Danimarca, pronostici e orario di gioco

Quote decisamente dinamiche, in calo quelle di Haiti, in crescita quelle danesi. La vittoria della Danimarca è quotata 1.30, quella haitiana 10, il pareggio – che potrebbe eliminare entrambe – ‘solo’ 5.

Haiti vs Danimarca si gioca martedì 1 agosto alle 12 (ora italiana) al Rectangular Stadium di Perth arbitra la sudcoreana Oh Hyeon Jeong.