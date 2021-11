Il Pallone d’Oro 2021 va ad Alexia Putellas

La fuoriclasse del Barcellona Alexia Putellas conquista il primo Pallone d’Oro della sua carriera, un riconoscimento meritatissimo

É Alexia Putellas il Pallone d’Oro femminile 2021. La giocatrice campione d’Europa con il Barcellona ha vinto il trofeo in un tiratissimo poll finale che vedeva coinvolte anche Jennifer Hermoso, Sam Kerr, Lieke Martens e Vivianne Miedema.

Pallone d’oro ad Alexia Putellas

Un premio giustissimo. Non solo per il trofeo vinto quest’anno dalla Putellas con il Barcellona ma per la grande continuità delle prestazioni della giocatrice blaugrana.

Elegantissima, molto commossa, Alexia Putellas ha ritirato il riconoscimento dalle mani di Kylian Mbappé, fuoriclasse francese del Paris Saint Germain.

Trattenendo a stento le lacrime Alexia Putellas ha pronunciato il suo tradizionale discorso di ringraziamento: “Sono molto emozionata e grata di questo trofeo che desidero dedicare a tutte le compagne che hanno condiviso la mia carriera fin qui, attraverso tante vittorie e tanti trofei. É un premio individuale ma spero che tutte le mie compagne vorranno condividerlo con me: quando avevo cinque anni ed ero l’unica bambina che voleva giocare a pallone, la mia famiglia – in particolare mia sorella e mia madre – mi hanno sempre incoraggiato ad andare avanti, a non fermarmi. Ma questo premio in particolare è per il mio papà. Ovunque tu sia…”

Una dedica speciale

Un momento di grande commozione: il padre di Alexia Putellas fu il primo a portarla agli allenamenti della cantera femminile del Barcellona, un grande appassionato di calcio e un grandissimo tifoso blaugrana. Jaume Putellas è scomparso giovanissimo lasciando le ragazze della sua famiglia, la moglie Elisabeth e le figlie Alexia e Alba, da sole: “Spero solo che lui sia davvero molto orgoglioso di me”, ha detto la Putellas che al momento della consegna del premio è salita sul palco insieme alla madre e alla sorella.

Alexia Putellas è il terzo Pallone d’Oro femminile dopo l’istituzione del riconoscimento nel 2018, non assegnato lo scorso anno a causa della pandemia. Prima di lei avevano conquistato il premio la norvegese Ada Hegerberg e la statunitense Megan Rapinoe.

Il momento della proclamazione del Pallone d’Oro femminile 2021