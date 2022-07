Europei Femminili, Germania-Francia 2-1: tedesche in finale

Una doppietta di Alexandra Popp trascina la Germania in finale, Francia battuta: le tedesche domenica pomeriggio alle 18 affronteranno l’Inghilterra a Wembley

Germania vincente, ma messa a durissima prova da una Francia brillante, a tratti davvero impressionante. Per la squadra tedesca è una conferma, una volta di più, di quanto la squadra tedesca possa puntare al suo nono titolo continentale.

Alexandra Popp ha siglato una doppietta fondamentale per la Germania: un segnale inequivocabile del valore di questa squadra se si pensa che il capitano della squadra tedesca, all’inizio di questo torneo, sembrava essere destinata al ruolo di guida, di chiocca. Ma inizialmente non rientrava nei panni del CT Voss Tecklenburg come titolare.

Germania-Francia 2-1

Popp si è letteralmente messa la squadra sulle spalle e l’ha trascinata alla vittoria, non limitandosi a una prestazione di valore assoluto. Ma siglando anche una doppietta che la porta a sei gol segnati in questo europeo, sullo stesso piano dell’inglese Mead.

La Francia parte con la solita dinamicità cercando di trovare spazi e profondità. La Germania ha studiato bene la lezione. Si chiude e riparte con ordine in un primo tempo assolutamente equilibratissimo. Germania pericolosa ma solo con tiri dalla distanza e con una gran conclusione piazzata di Popp sventata da Pauline Peyraud-Magnin.

Allo scadere del primo tempo il vantaggio tedesco: gran cross di Svenja Huth che Popp aggancia al volo con una naturalezza impressionante. La Francia reagisce subito e infligge alla Germania il primo, e fino a ora unico, gol al passivo di questo Europeo: grande azione personale di Kadidiatou Diani che si libera e tira. La palla rimbalza sul primo palo e sulla schiena di Merle Frohms che sfortunatamente devia nella propria rete.

Secondo tempo piacevole ed equilibrato: la Francia si affida alle geometrie di Selma Bacha ma quando la Germania riparte la difesa delle Bluettes non è sempre precisa. E su una di queste ripartenze, ancora su un asse aperto da Huth, Popp stacca imperiosamente insaccando di testa. É il gol che vale la nona finale in undici edizioni e dieci semifinali dell’Europeo.

La finale si gioca domenica alle 18 a Wembley. Di fronte le due migliori squadre di questo Europeo in un match sulla carta equilibratissimo. La Germania testerà la reale resistenza dell’Inghilterra padrona di casa che nella prima semifinale ha battuto nettamente la Svezia.