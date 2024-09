Brøndby-Fiorentina, quando e dove si gioca la prima partita dei preliminari di Champions League femminile 2024-25. Tutte le info sul match e sulle avversarie.

A sensazione quello della Fiorentina Womens è uno dei gruppi in assoluto più equilibrati di tutto il primo turno di qualificazione di Champions League femminile.

Quattro squadre impegnate in un doppio turno eliminatorio incrociato tre delle quali sono per caratteristiche, tradizione e potenzialità in grado di giocarsela assolutamente alla pari.

Brøndby-Fiorentina data orario e diretta streaming

Match : Brøndby vs Fiorentina

: Brøndby vs Fiorentina Data : mercoledì 4 settembre 2024

: mercoledì 4 settembre 2024 Ora partita : 18.00

: 18.00 Dove si gioca : Brondby Stadion Bale 2.

: Brondby Stadion Bale 2. Come vederla: In streaming, sito ufficiale ACF Fiorentina. Niente diretta Tv

Champions League, come si qualifica la Fiorentina

Il meccanismo del primo turno di qualificazione è molto semplice. Ed è a eliminazione diretta. In una sede unica, e dunque a Brøndby in Danimarca, si affrontano quattro squadre in due eliminatorie distinte. Nella prima (mercoledì ore 14) le olandesi dell’Ajax affrontano le ucraine del Kolos Kovalivka. Nella seconda la Fiorentina affronta le padrone di casa (18). Chi vince passa alla finale in programma sabato, e chi vince la finale sarà ammesso alla seconda fase di qualificazione: un altro scontro diretto.

In caso di parità al 90’ tempi supplementari, seguiti eventualmente dai calci di rigore. Comunque vada la partita con il Brøndby la Fiorentina sarà in campo sabato anche perdendo, per disputare la finalina di consolazione che vale punti per il ranking internazionale.

Brøndby-Fiorentina, statistiche

Non ci sono precedenti tra il club danese, oltre cinquant’anni di storia, dodici titoli e undici coppe nazionali, e la Viola. Sei invece i precedenti del Brøndby contro squadre italiane: quattro vittorie, l’ultima delle quali fatale alla Juventus, eliminata nell’edizione 2018 della competizione europea, un pareggio e una sola sconfitta, contro il Bardolino Verona, l’anno prima.

Chi sono le avversarie della Fiorentina

Il Brøndby, allenato da Per Nilssen, autentica bandiera del calcio cittadino, è squadra che si definirebbe sostenibile. Tante giovanissime. Una squadra che arriva da una bruciante delusione quando all’ultima giornata del campionato la squadra, con lo scudetto a portata di mano, ha incredibilmente perso il titolo in casa non riuscendo a battere il Nordsjaelland che qualche giorno scudetto ha vinto anche la Coppa, battendo in finale le gialloblu per 2-1. Due clamorosi insuccessi che non hanno messo in discussione la panchina di Sorensen, riconfermato.

Brøndby-Fiorentina, gli ultimi risultati delle 2 squadre

Il Brøndby ha iniziato il campionato da quasi un mese, quattro giornate: una sola vittoria, un pareggio e due sconfitte l’ultima delle quali venerdì scorso proprio contro il Nordsjaelland primo a punteggio pieno e distante già otto punti. La squadra sta ripartendo con alcune veterane e diverse giovani di qualità ma di fatto si sta rifondando.

La Fiorentina invece ha aperto la sua stagione di Serie A Femminile battendo il Napoli 1-0.

Le parole di De la Fuente

Fiorentina al cospetto di una grandissima occasione, una strepitosa opportunità come spiega il tecnico Sebastian De La Fuente: “L’emozione su questi palcoscenici è sicuramente tanta. L’altro giorno parlando con con la mia famiglia raccontavo di come solo tre anni fa stavo preparando la squadra per il primo anno in serie B, e oggi mi trovo a vedere a vedere il calendario e il sorteggio di Champions League. Quindi è inevitabile che le emozioni siano tante, sia a livello personale che a livello di squadra”.

Emozione che può essere anche una chiave motivazionale in più: “Anche solo esserci, stare insieme alcuni giorni e fare due partite due partite eliminatorie sarà importante. L’emotività di queste partite può essere anche il punto a favore, può essere anche quella scintilla di cui abbiamo bisogno”.

Il tutto in una stagione appena iniziata: “Stiamo bene, abbiamo una grande squadra, abbiamo dei grandi valori e giocatrici che possono fare bene. Abbiamo lavorato anche se con poche partite nelle gambe e questa può essere un’altra insidia…”

Si gioca sul campo periferico dello stadio cittadino, il Brøndby 2, un impianto da circa duemila persone. Arbitra la slovacca Miriama Bočková.