Entusiasmante la fase finale dei campionati giovanili che si chiudono con molte novità. Aveva cominciato il Milan, conquistando il titolo primavera nella finale contro il Sassuolo interrompendo una lunga egemonia da parte della Roma.

In un campionato tra i più giovani in assoluto nati in Italia, la Juventus femminile conquista il titolo nazionale Under 15. Si tratta del terzo trofeo in cinque edizioni per la società bianconera, oltretutto con parecchie ragazze sotto età. Due finali in poche per la Juve, una persa – nel campionato U17 – e una vinta al termine di una bella partita.

Under 15, Juventus-Roma 1-0

Anche in questo torneo semifinali e finali si svolgono in una formula che vede le partite ravvicinatissime tra di loro. Nella final four di Tolentino la Juve era arrivata in finale al termine di una maratona conclusa solo ai calci di rigore contro la Fiorentina. Eclatante invece il successo della Roma (9-0) sulla Pro Sesto.

Giallorosse costrette a rinunciare a Reali, vittima di un brutto infortunio proprio alla vigilia della finalissima. Al suo posto Grigoli. Quasi nessun turn over per Vood e Cossa che riconfermano con pochissime eccezioni le squadre vittoriose in semifinale.

Intorno al 10’ la Juventus under fallisce una doppia clamorosa occasione da gol. La prima con Abbondanza, il cui colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo finisce a pochi centimetri dal palo. Qualche istante dopo Oliva si invola tutta sola verso la porta avversaria, ma Pezzi con un’uscita provvidenziale sventa il tentativo di dribbling dell’attaccante salvando il risultato. Roma poco efficace: tutto si limita a un paio di calci di punizione dalla distanza.

Decide Grigolo

Primo tempo senza gol. Ma al 3’ del secondo tempo è proprio Grigolo, schierata dall’inizio al posto di Reali, a siglare il gol decisivo. Garbin tiene palla e offre un assist praticamente perfetto che trova Grigolo prontissima con un preciso diagonale a mettere imparabilmente alle spalle di Pezzi.

La pressione della Roma si fa via via più intensa. La Juve commette forse l’errore di andare in affanno e di concedere troppo. Pericolosa Andreangeli che con un’azione personale si libera bene per concludere fuori di poco. Juve attenda a difendersi con ordine concedendo poco: tuttavia nei cinque minuti di recupero è Ottaviani a sfiorare il pareggio dopo quando ormai si trova sola davanti alla porta avversaria.

Finale che si disputa nell’arco delle tre frazioni di gara disposte dal regolamento. Roma sempre molto intensa e pericolosa ma poco precisa al momento della conclusione: clamorosa l’occasione che a tempo quasi scaduto vede Crotti, entrata dalla panchina, pronta alla conclusione, respinta non senza difficoltà. Inutile il forcing della Roma che si spegne nel lungo recupero senza altre emozioni.

Le parole dei due allenatori

Luca Vood, il tecnico della Juventus, sottolinea il valore di un progetto importante: “Mi aspettavo una partita equilibrata e decisa dagli episodi e così è stato. Questa è la prima partita che abbiamo disputato con l’intero gruppo, circa la metà delle ragazze che alleno sono classe 2010, tutte sotto età rispetto al regolamento. E anche questo aspetto del risultato ci riempie di orgoglio. Oggi c’è solo da festeggiare, cantare e ballare, dopo le vacanze ci proietteremo sulla prossima stagione e proveremo a difendere il titolo”.

A prescindere dalla delusione per il ko, il tecnico giallorosso Andrea Cossa ha voluto abbracciare simbolicamente tutto il suo gruppo: “Rifaccio i complimenti alla squadra per come ha affrontato la gara. Il nostro è stato un percorso stupendo, anche questa sera abbiamo fatto vedere che la nostra idea di calcio è quella di proporre gioco e far crescere le ragazze”.

Nella finale di consolazione per il terzo posto vittoria della Fiorentina che conquista la medaglia di bronzo battendo la Pro Sesto 4-1.