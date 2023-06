Tutti i risultati e marcatori degli spareggi play-out di Serie C femminile. Chi si è salvato e chi è retrocesso in Eccellenza

Con la disputa dei play-out salvezza, si conclude anche il campionato di Serie C femminile che emette gli ultimi verdetti. Le partite, disputate sul campo della meglio classificata al termine della stagione regolare, non offrono sorprese con Vittuone, Pontedera, Grifone Gialloverde, Crotone, Centro Storico Lebowski e Villorba che si salvano e Lucchese, Fiammamonza, Portogruaro, Orvieto, Cosenza e Academy Sant’Agata che retrocedono in Eccellenza.

Risultati play-out Serie C femminile Girone A

Alla vigilia, il duello fra Pontedera e Lucchese sembrava essere il più equilibrato e così è stato con il Pontedera, meglio piazzato in classifica, che conquista la salvezza imponendosi 2-1. La partita è stata decisa dalle reti di Ceci e Romeo, mentre La Face è andata a segno per la Lucchese.

Nell’altro spareggio del Girone A, la carta mostrava uno squilibrio a favore dell’Accademia Calcio Vittuone che mantiene fede ai pronostici della vigilia e batte 8-0 il Fiammamonza nel derby lombardo. La tripletta di Barbuiani, la doppietta di Franco, le reti di Paglia e Borghi e un’autorete consentono al Vittuone di mantenere la Serie C anche nella prossima stagione.

Domenica 4 giugno ore 15.30

Accademia Calcio Vittuone-Fiammamonza 8-0

Pontedera Calcio-Lucchese Femminile 2-1

Risultati play-out Girone B Serie C donne

Il Girone B è stato il più equilibrato nell’arco della stagione per quanto concerne la seconda parte della classifica e a festeggiare la permanenza in Serie C sono Centro Storico Lebowski e Villorba che hanno rispettivamente battuto Portogruaro e Orvieto nei play-out.

Le toscane si sono imposte 3-0 sulle venete grazie ai gol di Tamburini, Sacchi e Metani, mentre le villorbesi hanno vinto 2-1 con le reti di De Matin e Mella (Venia a segno per l’Orvieto).

Domenica 4 giugno ore 15.30

Centro Storico Lebowski-Portogruaro 3-0

Villorba Calcio-Orvieto 2-1

Serie C femminile risultati play-out Girone C

Per quanto riguarda il girone C, sono Crotone e Grifone Gialloverde e salvarsi mentre Cosenza e Academy Sant’Agata retrocedono in Eccellenza.

Il derby calabrese è ad appannaggio del Crotone che vince con il minimo scarto (1-0) sul Cosenza, mentre il Grifone Gialloverde fa sua la salvezza con un più rotondo 3-0 sull’Academy Sant’Agata grazie alla doppietta di Cecilia Conti e alla marcatura di Michela Lenzini.

Domenica 4 giugno ore 15.30

Crotone-Cosenza 1-0

Grifone Gialloverde-Academy Sant’Agata 3-0