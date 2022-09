Como-Sampdoria 0-1, sogno blucerchiato a punteggio pieno

La Sampdoria conquista sul campo del neopromosso Como la terza vittoria in tre partite, ed è prima in Serie A

La gioia della Sampdoria, alla sua seconda stagione nel massimo campionato di calcio femminile, esplode al termine della trasferta di Como dopo uno straordinario gol di Rincon. Una vera e propria prodezza personale su punizione che vale per la squadra blucerchiata la terza vittoria consecutiva in campionato e un incredibile primo posto in classifica.

Como-Sampdoria 0-1

Avvio lento tra le due squadre, estremamente prudenti, al Trabattoni. Ma con il passare dei minuti il gioco prende quota con occasioni da una parte e dall’altra. Prima è Re a sbranarsi una clamorosa occasione da gol con una conclusione da distanza ravvicinata che finisce di un nulla, da ottima posizione, a un filo dal palo. Poi è il Como, dopo un paio di rischi, a rendersi pericolosissimo con un gran tiro di Beccari che si stampa sul palo.

Il conto dei legni si pareggia nel secondo tempo con Tarenzi, brava a coordinarsi e calciare a rete su un appoggio di Regazzoli scheggiando il palo. Ripresa piacevole e intensissima. Altro palo, stavolta di nuovo per il Como con Kubassova.

In un finale estremamente incerto, tra due squadre meno attente e più stanche, le lariane pagano un finale in forte flessione e un clamoroso errore di Gago davanti alla rete avversaria.

Sampdoria che negli ultimi minuti capisce di poter compiere l’impresa: e attacca. Prima Baldi e poi Cedeno sfiorano il gol. Che Rincon trova a tempo scaduto con la solita magia su punizione quando ormai è il 94’. Troppo tardi per recuperare per il Como.

Calendario Serie A femminile 2022-2023. Date partite

Sampdoria regina del campionato insieme alla Fiorentina, vittoria e anch’essa alla sua terza vittoria in tre gare. Blucerchiate che sognano in grande in attesa della visita del’Inter a Bogliasco.