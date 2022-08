Sassuolo femminile calciomercato: acquisti e cessioni delle neroverdi

Il Sassuolo donne è una delle squadre più attive sul mercato estivo 2022. Dagli addii di Bugeja e Cantore agli arrivi di Bragonzi e Goldoni. Tutte le trattative del club emiliano.

Il calciomercato del Sassuolo femminile è senz’altro tra i più ricchi di movimenti: sono infatti parecchie le giocatrici che hanno lasciato il club e altrettante quelle che invece hanno deciso di sposare il progetto neroverde.

Vediamo dunque acquisti e cessioni della società emiliana in vista della prossima Serie A donne.

Acquisti Sassuolo femminile calciomercato 2022

La prima giocatrice ad approdare al Sassuolo in estate è stata Eleonora Goldoni, attaccante classe ’96 proveniente dal Napoli. Con lei anche Asia Bragonzi, in prestito dalla Juventus Women, Evdokija Popadinova, Giusy Moraca, Isotta Nocchi e Karyna Alkhovik.

In porta si registrano invece gli arrivo di Isabella Kresche, estremo difensore nel giro della Nazionale austriaca e Lia Lonni, mentre nel reparto arretrato sono arrivate il terzino Sara Mella, Julie Nowak, difensore danese alla prima esperienza all’estero, e Virag Nagy (classe 2001, nazionale ungherese). In mediana ecco invece Giorgia Tudisco, classe ’95 ex Pomigliano, e un’altra danese, Caroline Pleidrup.

Cessioni Sassuolo femminile calciomercato 2022

Se gli acquisti sono stati importanti, a fare da contraltare ci sono anche alcune dolorose cessioni, in primis quella di Haley Bugeja: la stellina maltese, spesso indicata come futuro fenomeno del calcio femminile, si è infatti trasferita in America e giocherà nell’Orlando Pride.

Altro addio importante è stato quello di Sofia Cantore, una delle migliori giocatrici neroverdi della scorse stagione prima della frattura al perone che l’ha tenuta out per praticamente tutta la seconda metà di stagione. Per lei ufficiale il ritorno alla Juventus Women.

Restano in Serie A ma cambiano squadra Kamila Dubcova (Milan), Alice Parisi (Fiorentina), Mana Mihashi (Inter), Michela Cambiaghi, Alice Benoit, Aurora Remondini, Erika Santoro (queste ultime quattro al Parma).

Scendono invece in Serie B Claudia Ferrato (Chievo), Nanoka Iriguchi (Cesena). Invece Giada Aldini, Francesca De Bona e Marta Maffei (tutte e tre alla Ternana), mentre Diede Lemey si trasferisce al Fortuna Sittard (Olanda).