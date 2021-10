Calcio femminile, Serie A: il Sassuolo risponde alla Juve e va in vetta, cade l’Inter

Il Sassuolo batte la Lazio e conquista la quinta vittoria, vince il Milan prima vittoria del Pomigliano d’Arco. Risultati e classifica aggiornata

Calcio femminile Serie A – Resta solo il Sassuolo a reggere il ritmo della Juventus. E dopo il Milan, sconfitto la settimana scorsa proprio dalle emiliane, e la Roma, battuta ieri dalle bianconere, cade anche l’Inter di Rita Guarino. Di seguito commento e risultati della quinta giornata.

Sassuolo-Lazio 3-0

Contro una Lazio ancora senza punti il Sassuolo fa rispettare i favori del pronostico e della tradizione che aveva visto le emiliane sempre in evidenza contro le squadre neropromosse. Non bastano le ottime parate di Ohrstrom a salvare la porta della Lazio che cade alla mezzora. Tacco di Dubcova e rasoterra chirurgico di Tomaselli, che firma il suo primo sigillo stagionale. Sassuolo che crea numerose occasioni per il raddoppio costringendo a numerosi altri tentativi il portiere della Lazio. Alla fine però il gol della sicurezza arriva solo nel finale: è Dongus di testa a deviare una punizione di Parisi con Cantore che allo scadere fissa il risultato al termine di una partita nettamente dominata dalla squadra emiliana.

Duello incrociato Milano vs Napoli

Il Milan femminile torna a vincere passando di misura, 1-0, sul campo del Napoli. Un buon Napoli per la verità che sfiora il vantaggio in un paio di occasioni sprecando anche un calcio di rigore con Goldoni, che stampa il suo tiro sulla traversa. Il gol delle rossonere arriva al 24’ conclusione di Adami che Aguirre non trattiene e Thrige da due passi spinge la palla in porta. Anche il Milan sbaglia un rigore, procurato da Grimshaw e sprecato da Giacinti con Aguirre che respinge. L’espulsione di Codina complica la vita alla squadra di Ganz che nonostante la pressione del Napoli porta a casa la terza vittoria esterna in tre partite.

Pomigliano Inter

Cade invece l’Inter, 2-0 a Pomigliano d’Arco nella prima sconfitta stagionale per la squadra di Rita Guarino. Partita egregia della nepromossa, alla sua prima storica vittoria in Serie A: una traversa di Marinelli e i gol di Banusic e Ippolito legittimano una vittoria meritata su un’Inter meno convincente del solito, soprattutto nella fase offensiva con qualche occasione che avrebbe meritato una sorte migliore.

