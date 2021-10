Formula 1 in Turchia, vince Bottas: Ferrari quarta con Leclerc

Una ottima Ferrari sfiora il podio nel Gp di Turchia con Leclerc a pochi secondi da un ottimo terzo posto, davanti anche al campione del mondo Hamilton, solo quinto

Una ottima Ferrari, a un passo dal podio con Charles Leclerc e protagonista di una splendida rimonta con Carlos Sainz. Ma il gran premio di Turchia sorride soprattutto a Valtteri Bottas, che conquista la sua decima vittoria in Formula 1, e a Max Verstappen che allunga il suo vantaggio in vetta al mondiale piloti.

Formula 1 Turchia, la gara di Istanbul

É la pioggia la discriminante di un gran premio non facile da leggere per molti aspetti. Strategici ma anche tecnici, legati a gomme e gestione dei pit stop. Alla fine vince chi fa meno calcoli: nonostante un errore alla prima curva, dove Alonso finisce fuori restando attardato in modo poi irrimediabile, Bottas fa tutto molto bene.

Una prova di grande consistenza quella del finlandese che quasi costringe la Mercedes ad accettare il dato di fatto. Per una volta Bottas non può fare da apripista ad Hamilton: ma deve correre per se stesso e per la classifica costruttori. Hamilton, attardato e nervoso, protagonista di un lungo battibecco in team radio con la sua scuderia, è solo quinto, senza mai dare l’impressione di poter rimontare non solo sul compagno di squadra, ma soprattutto sulla Red Bull di Verstappen, secondo.

La classifica del mondiale

Max Verstappen dal canto suo gestisce, senza rischiare, il margine più importante da difendere, quello del titolo mondiale piloti che a cinque prove dalla fine gli garantisce sei punti su Hamilton. Pochissimi, ma tanti abbastanza da lasciare sotto pressione il pilota inglese. A completare un ottimo week-end per la Red Bull il terzo posto di Perez. Poi, dopo un ottimo Leclerc con la prima delle due Ferrari, un deluso Hamilton, un brillante Gasly con l’AlphaTauri – capace di rimontare bene dopo una penalizzazione – Norris con la McLaren e Carlos Sainz che merita una nota di merito per la splendida rimonta dall’ultima fila dopo la decisione della scuderia di cambiare il suo motore.

Il Mondiale resta incertissimo. Verstappen avanti di poco nella classifica piloti. Mercedes in vantaggio in quella costruttori. Il 22 ottobre si corre negli Stati Uniti, ad Austin.

FORMULA 1 - CLASSIFICA PILOTI Max Verstappen 262.5 Lewis Hamilton 266.5 Valtteri Bottas 177 Lando Norris 145 Sergio Perez 135 Charles Leclerc 116.5 Carlos Sainz 116

David Ricciardo 95 Pierre Gasly 74 Fernando Alonso 58