Formula 1, a Sochi Hamilton è il più scaltro: e fortunato. Ferrari terza

Vittoria numero 100 per Lewis Hamilton nel mondiale di Formula 1 dopo il successo nel GP di Russia a Sochi al termine di una gara condizionata da un grande acquazzone

Vince Lewis Hamilton: c’è molta strategia, un po’ di fortuna e sicuramente tutta l’esperienza di un pilota che ha vinto tutto, che vuole continuare a vincere e che a Sochi conquista la sua vittoria numero 100 in carriera.

Formula 1 Sochi: vince Lewis Hamilton

Per spiegare quello che è successo in Russia bisogna partire dalla fine, e dunque dagli ultimi cinque giri. Da un prima e da un dopo. Prima al comando c’è Lando Norris, protagonista di una gara assolutamente strepitosa con la McLaren che dopo al vittoria di Ricciardo a Monza puntava a un clamoroso bis. Il pilotino inglese fa tutto molto bene e con grande affidabilità. Poi esagera.

Viene annunciato un piovasco e quando le prime gocce cominciano a cadere mancano circa cinque giri al termine.

Con Hamilton alle calcagna che non accenna a tornare ai box per cambiare le gomme e indossare quelle da pioggia, Norris decide di fare di testa sua. Zittisce i box che lo invitano a rientrare e tira dritto. Hamilton si ferma, lui no. Un errore fatale che lo manda lungo costringendolo a rientrare ai box compromettendo la sua prova. Finirà settimo.

Ordine d’arrivo e classifica mondiale

Vince Lewis Hamilton con un pizzico di fortuna che all’inglese sembra non mancare mai nei momenti decisivi. Ottimo secondo posto per Max Verstappen, in una delle gare sicuramente meno brillanti di questa stagione da parte dell’olandese e della Red Bull. Terzo posto per la Ferrari di Carlos Sainz che monetizza la scelta di cambiare le gomme nel momento migliore. Poi Ricciardo, Bottas, Alonso e un Norris con gli occhi bassi. Splendido ottavo posto per l’Alfa Romeo di Raikkonen, solo 15esimo Leclerc. Nella classifica del mondiale Hamilton torna al comando con 246.5 punti e due lunghezze di vantaggio su Verstappen in un finale di Mondiale davvero imprevedibile. Prossima tappa dall’8 ottobre a Istanbul, in Turchia.