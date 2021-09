Formula 1, a Monza vince Ricciardo: Verstappen e Hamilton si autoeliminano

Incredibile epilogo del gran premio di Monza di Formula 1, vince Daniel Ricciardo che riporta sul gradino più alto del podio la McLaren dopo nove anni

Gran Premio Monza di Formula 1 – Vince Daniel Ricciardo, che torna al successo dopo tre anni. Vince soprattutto la McLaren, che sale sul gradino più alto di un podio di Formula 1 addirittura dopo nove anni. Con una doppietta che alla scuderia britannica non rinnovavano da dodici stagioni.

Formula 1 Monza, la gara

Ma alla fine la corsa di Monza passerà alla storia per l’incredibile incidente avvenuto a metà gara tra Hamilton e Verstappen. Un ennesimo duello che si conclude con un clamoroso incidente ed entrambi i piloti fuori gara e di fronte ai commissari per l’investigazione di routine. Accade tutto dopo una trentina di giri, quando Verstappen ha sacrificato in un pit-stop disastroso diversi secondi preziosi. Hamilton esce dai box e cerca di difendere la posizione: Verstappen lo affianca e non vuole rinunciare alla traiettoria. La Red Bull rimbalza sul cordolo e decolla cadendo sulla Mercedes del campione del mondo che rischia l’osso del collo. L’halo salva la vita di Hamilton. Bandiera gialla e ritiro per entrambi, con tante polemiche e tensione alle stelle che si farà sentire anche nelle prossime settimane.

Ricciardo è molto bravo a tenere la testa della gara senza commettere errori, trascinandosi dietro Lando Norris – secondo. Terzo al traguardo Bottas, seguito da Leclerc con la prima delle due Ferrari. Un bilancio non straordinario ma nemmeno fallimentare per la Rossa che piazza Sainz al sesto posto subito dietro Perez.

Hamilton se ha salvado de una buena… Si no llega a tener el halo todo el coche de Verstappen habría caído encima de él… El halo salva vidas #ItalianGP pic.twitter.com/WfS5rAYn12 — 🐹🦋 ❤️ dijinkook ☀️🌻 Happy Yeonjun day ♥️ (@BangtanDianita) September 12, 2021

La situazione nel mondiale

Con Hamilton e Verstappen che restano al comando della classifica su posizioni cristallizzate, Bottas e Norris ne approfittano per guadagnare qualche punto sui due grandi avversari che rimandano alla prossima tappa di Sochi, in programma tra due settimane, un nuovo duello rusticano.

Un gran premio nel quale Ricciardo, pilota molto amato e rispettato anche dal pubblico italiano, rilancia un marchio storico della Formula 1 come la McLaren che si dimostra nuovamente competitiva. In un evento che, proprio come l’anno scorso quando vinse Gasly con la AlphaTauri, offre una nuova sorpresa decisamente imprevedibile al campionato.

FORMULA 1 - CLASSIFICA PILOTI Max Verstappen 226.5 Lewis Hamilton 221.5 Valtteri Bottas 141 Lando Norris 132 Sergio Perez 118 Charles Leclerc 104 Carlos Sainz 97.5 David Ricciardo 83 Pierre Gasly 66 Fernando Alonso 50



Mercedes 347.5 Red Bull 334.5 McLaren 181.5 Ferrari 171 Alpine 90 AlphaTauri 84 Aston Martin 53 Williams 20 Alfa Romeo 3 Haas 0