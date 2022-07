Formula 1 Gran Premio Francia 2022. Fari puntati su Leclerc

Formula 1 Gp Le Castellet. Pista e orario TV della 12esima gara del Mondiale di F1

Formula 1. Dopo il trionfo austriaco di Leclerc, la Ferrari è chiamata a dare continuità di risultati anche nel Gran Premio di Francia al fine di recuperare altri punti nella classifica del Mondiale. Pertanto, a Le Castellet, nella gara transalpina il monegasco sarà chiamato ad un’altra prova di spessore per rosicchiare qualche punto a Verstappen.

Il via è previsto domenica 24 luglio alle ore 15, con le qualifiche ufficiali che invece si disputeranno nel pomeriggio di sabato 23.

Classifica F1 piloti e costruttori

F1 Gp Francia programma e orari

Il Gran Premio di Francia 2022 si corre sul circuito Paul Ricard a Le Castellet e, in via eccezionale, Tv8, canale 8 del digitale terrestre trasmetterà in diretta in chiaro, quindi gratis, le qualifiche ufficiali e la gara di domenica.

I due eventi saranno ovviamente visibili anche su Sky e Now Tv che, come di consueto, trasmetteranno anche le tre sessioni di prove libere e tutte le conferenze pre e post gara.

Questi gli orari previsti per il Gran Premio di Francia:

Venerdì 22 luglio:

ore 14: Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

ore 17: Prove libere 2 (diretta Sky e Now Tv)

Sabato 23 luglio:

ore 13: Prove libere 3 (diretta Sky e Now Tv)

ore 16: Qualifiche ufficiali (diretta Sky, Now Tv e Tv8)

Domenica 24 luglio:

ore 15: Gran Premio di Gran Bretagna (diretta Sky, Now Tv e Tv8)

F1 Gran Premio Le Castellet 2022: il tracciato

La pista Paul Ricard si trova a Le Castellet, misura 5.842 metri e presenta 15 curve oltre a diversi rettilinei in cui sarà possibile usufruire dell’ala mobile.

Nato ufficialmente nel 1970, il circuito è utilizzato anche per test privati e possiede oltre 150 configurazioni. E’ noto principalmente per la Courbe de Signes che veniva percorsa in piena accelerazione dopo il lungo rettilineo del Mistral a oltre 340 km/h.

F1 chi ha vinto di più il Gp di Le Castellet

Per 17 volte il circus della Formula 1 ha fatto tappa a Le Castellet, prevalentemente dal 1971 al 1990, per poi tornare nel 2018, 2019 e 2021.

Il primo a vincere sul circuito francese fu il britannico Jackie Stewart sulla Tyrrell, mentre il recordman è Alain Prost con quattro vittorie. La Ferrari ha finora vinto solamente in due occasioni: una con Prost nel 1990 e l’altra con Niki Lauda nel 1975.