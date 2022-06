Formula 1, Gp Canada. Pole di Verstappen, Leclerc penalizzato

F1, a Montreal il monegasco sostituisce la power unit e partirà in fondo alla griglia. Sainz terzo con l’altra Ferrari

Formula 1. Prove ufficiali bagnate quelle del Gran Premio del Canada che regalano emozioni, ma alla fine vedono la Red Bull di Verstappen in pole position. Terza piazza per la Ferrari di Sainz, dietro a un sorprendente Fernando Alonso.

Calendario gare F1

Perché Leclerc parte in fondo alla griglia

La Ferrari di Leclerc sarà chiamata ad un Gran Premio perfetto. Il monegasco infatti partirà dalla penultima posizione in quanto il team ha scelto di sostituire power unit e motore. Nel team della Rossa c’è però la sensazione che Leclerc possa fare comunque un’ottima prova e possa risalire fino a ridosso della zona podio.

Sorprese in Q1

La pioggia si è abbattuta sul circuito canadese, costringendo tutti i piloti a montare gomme da bagnato. Come accade in queste situazioni, con il passare delle vetture la traiettoria si asciuga e pertanto è importante rimanere in pista e mantenere le gomme in temperatura in quanto migliorano la performance. Chi come le Aston Martin è rientrato ai box per montare gomme fresche l’ha pagata con l’eliminazione: fuori Vettel, Stroll, Gasly, Tsunoda e Latifi.

Perez sbatte in Q2

La pista va pian piano asciugando, i piloti rischiano qualcosina in più per accedere al Q3, ma l’errore è dietro l’angolo con Perez che va a sbattere e costringe i commissari a far uscire la bandiera rossa. Leclerc, dopo aver provato il circuito in Q1, sceglie di risparmiare la macchina e non scende in pista. Oltre al monegasco e al messicano, vengono esclusi dal Q3 anche Bottas, Albon e Norris.

Tempone di Verstappen in Q3

I tempo continuano ad abbassarsi sensibilmente e alla fine è il campione del mondo Verstappen a prendersi la pole position davanti a un superlativo Alonso e a Carlos Sainz. A seguire Hamilton, le due Haas di Magnussen e Mick Schumacher, Ocon, Russell, Ricciardo e Zhou.

Cosa può fare la Ferrari

Battere un Verstappen così appare molto difficile, ma le insidie in un Gran Premio come quello del Canada sono sempre dietro l’angolo. Pioggia e incidenti che rimettono tutto in discussione possono arrivare da un momento all’altro, con Leclerc che parte in fondo che potrebbe approfittare di queste situazioni. Il podio è comunque alla portata, con Sainz che parte dalla seconda fila e potrà dire la sua.