F1 Gp vince Verstappen. La Ferrari si accontenta

F1, Max Verstappen ha vinto il Gp d’Olanda. Lewis Hamilton è arrivato secondo mentre la scuderia Ferrari con Charles Leclerc si è piazzata al 5/o, settimo Carlos Sainz

Zandvoort Gp di F1- Il 23enne pilota olandese Max Verstappen ha vinto davanti il suo pubblico, 65mila tifosi entusiasti. Si tratta della settima vittoria stagionale per Verstappen che torna così in vetta alla classifica. Secondo è Hamilton su Mercedes che non è riuscito in alcun modo a rispondere al ritmo e alla gara perfetta dell’olandese. Terzo Valtteri Bottas della Mercedes, davanti a Pierre Gasly su Alpha Tauri.

Il quinto posto spetta invece al pilota monaghesco Leclerc su Ferrari arrivato quinto davanti l’Alpine di Alonso, settimo il pilota Sainz. Tuttavia la scuderia Ferrari considera ” un buon risultato di squadra” quello che si preannunciava come l’ennesimo flop della rossa, visto che durante le qualifiche del Gp D’Olanda Carlos è finito contro le barriere danneggiando la sua SF21.

Cosa ha detto Max Verstappen

“Sono così felice di aver vinto qui e di essere in testa anche al campionato. È stata una giornata fantastica con tutto il pubblico. Incredibile.

” La partenza è stato molto importante, penso che abbiamo fatto bene. Certo, la Mercedes ha cercato di complicarci le cose, ma l’abbiamo contrastata sempre molto bene. Possiamo essere soddisfatti della prestazione di tutta la squadra oggi.”

Cosa ha detto Hamilton

Il campione in carica sembra aver preso con spavalderia la sconfitta, ed ha così commentato il risultato

“Che gara, che folla. È stato un fine settimana fantastico. Max ha fatto un lavoro incredibile, quindi congratulazioni a lui. Ho dato assolutamente tutto oggi, ho spinto al massimo per tutta la gara ma loro sono stati semplicemente molto bravi”.

La prossima gara di Formula 1

Ad oggi ci sono state 13 gare da inizio stagione e domenica 12 ci sarà il Gran Premio d’Italia a Monza. La gara secondo le regole dettate dal governo, dovrebbe essere aperta al pubblico con capienza ridotta. Quindi il prossimo fine settimana oltre al ritorno della Serie A ricordate che c’è il Gp di Monza, con la speranza di vedere sul podio anche i piloti della rossa

