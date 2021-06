Meno peggio di quello che si poteva pensare la prova della Ferrari nel primo dei due gran premi in programma sul circuito austriaco di Spielberg; vince Verstappen

Una Ferrari combattiva conclude con un sesto e un settimo posto, rispettivamente Carlos Sainz e Charles Leclerc, il GP di Stiria di Formula 1, il primo dei due appuntamenti in programma sul circuito di Spielberg, casa della scuderia Red Bull.

GP Stiria, Verstappen domina

Ed è stata per l’appunto la Red Bull di Max Verstappen, in testa fin dalla prima curva, a dominare la scena di un gran premio che di fatto non ha avuto storia. L’olandese non ha sbagliato nulla, forte di un’auto estremamente veloce e affidabile: e passato per primo dopo la partenza dalla pole position tenendosi alle spalle le Mercedes di Hamilton e Bottas che poi non sono mai riuscite a impensierirlo. Nonostante le previsioni e le speranze di Hamilton, che sperava in qualche aiuto meteorologico, niente pioggia. Poche gocce solo nell’ultimo giro, troppo tardi per creare qualche colpo di scena.

Benino le Ferrari

In un gran premio che ha detto poco, con Verstappen che chiude davanti ad Hamilton e Bottas, e al compagno di scuderia Perez, quarto, la Ferrari è riuscita nella non facile impresa di conquistare qualche buona posizione grazie a un atteggiamento piuttosto aggressivo e a una macchina discretamente performante. Una lunga rimonta quella di Sainz, sesto al traguardo, e Leclerc, subito alle spalle del compagno, che ha visto le due rosse in bella evidenza con alcuni momenti molto spettacolari. Ferrari alle spalle di Norris e davanti a Stroll, Alonso e Tsunoda la terza volta consecutiva a punti con l’Alphatauri.

In classifica generale Verstappen consolida il suo vantaggio: 156 punti davanti a Hamilton, 139 e Perez, 99.

Domenica prossima si replica sempre a Spielberg con il GP di Austria.