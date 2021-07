F1 GP Austria, la Ferrari cerca punti e riscatto: dove vedere il Gran Premio

A sette giorni dal Gran Premio di Stiria che ha visto la Ferrari chiudere con una splendida rimonta, la scuderia di Maranello cerca una conferma dal secondo appuntamento sul circuito di Spielberg (GP d’Austria, ore 15)

F1 GP Austria, Spielberg – La Formula 1 torna sul circuito di Spielberg con il GP d’Austria, dominato la settimana scorsa da Max Verstappen e dalla Red Bull. Due eventi sullo stesso circuito che si sono resi necessari a causa dei numerosi cambiamenti in calendario causati dalla pandemia, tra la cancellazione dei GP di Cina, Canada e Singapore e il rinvio di quello di Turchia, inserito all’ultimo istante proprio per colmare le tappe mancanti.

F1 GP Austria, la Ferrari

Le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc ancora una volta hanno deluso le aspettative nelle qualifiche, uno dei punti deboli della rossa di questa stagione. In gara tuttavia la settimana scorsa le cose erano andate discretamente bene con una buona gara che aveva visto entrambe le Ferrari andare a punti al termine di una splendida rimonta. Il podio tuttavia resta lontano: e ancora una volta la Red Bull e in particolare Verstappen, leader della classifica generale del Mondiale, sembrano essere irraggiungibili.

Le due Rosse non superano il taglio della Q2: Verstappen si conferma in pole position, affiancato questa volta dalla McLaren di Lando Norris. In seconda fila Sergio Perez e Lewis Hamilton seguito da Bottas. Sainz è decimo con la prima delle due Ferrari, grazie a una penalizzazione comminata a Sebastian Vettel; Leclerc è solo dodicesimo.

F1 GP Stiria, Verstappen domina: ma la Ferrari si mette in luce

Hamilton riconfermato

Intanto è stato ufficializzato il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, altre due stagioni, fino al dicembre 2023. La notizia è stata confermata dallo stesso pilota campione del mondo attraverso i suoi social. Nelle ultime settimane erano state molte le illazioni circa il futuro di Hamilton. Si era parlato di un suo possibile ritiro dalle competizioni ma anche di un passaggio ad altre scuderie: niente di tutto questo. Hamilton resta in Mercedes con un contratto che con ogni probabilità lo porterà fino al termine della sua carriera agonistica.

Dove vedere il GP di Austria di Formula 1

La Formula 1 è un’esclusiva SKY: la diretta del GP d’Austria sarà irradiata su Sky Sport F1 (canale 207) a partire dalle ore 14.55 con una lunga trasmissione di approfondimento in fase di presentazione e di commento dopo la conclusione della corsa. La gara sarà in replica su TV8, in chiaro, alle 19.30.

