Tutti i film e le serie tv in arrivo su Disney + a giugno 2024. Trailer, date uscita e trame.

Il catalogo Disney plus giugno 2024 è ricco di nuovi contenuti fra film e telefilm di vario genere. Trovate per esempio un titolo molto atteso come Diane Von Furstenberg oppure The Alcoyote, una delle serie della saga Star Wars e molto altro. Ecco l’elenco completo delle 10 novità Disney di giugno e quando escono.

Film da vedere su Disney + a giugno 2024

Diane Von Furstenberg, film da vedere assolutamente che racconta la storia di DVF, figlia di un sopravvissuto all’Olocausto, diventata principessa per matrimonio e fondatrice di un noto marchio di moda. Disponibile in streaming su Disney plus dal 25 giugno.

Billy E Molly an otter love story, nuovo speciale National Geographic sulla vita degli animali. Parla di una simpatica lontra che diventa a tutti gli effetti un membro di una famiglia scozzese. Disponibile in streaming dal 14 giugno.

Serie Tv su Disney plus giugno 2024

The Alcoyote: La seguace: parla di un’indagine shock su crimini commessi. Questo mette un maestro Jedi contro una pericolosa guerriera. Ma nel loro percorso scoprono che nulla è come sembra. Serie Star Wars da non perdere a partire dal 5 giugno.

Abbott Elementary, comedy ambientata sul posto di lavoro che segue le vicende di insegnanti e di un preside fuori dal comune nel sistema scolastico in Florida. Grazie all’amore per quello che fanno permettono ai ragazzi di realizzare i loro sogni. La terza stagione è disponibile dal 12 giugno in poi.

Atri telefilm Disney plus giugno 2024

Non finisce qui perché a giugno ci sono altre 3 fiction da vedere su Disney plus. Ovvero:

Becoming Karl Lagerfeld, basata sulle vicende del famoso stilista Karl Lagerfeld. In streaming dal 7 giugno.

We Were The Lucky Ones, serie basata sul romanzo bestseller del New York Times di Gerogia Hunter. Parla di una famiglia ebrea divisa all’inizio della 2a guerra mondiale. Su Disney + dal 19 giugno.

Queste tutte le novità da guardare in streaming su Disney plus per gli abbonati. Tra film, documentari, serie televisive e docu-serie ce n’è davvero per accontentare tutti i gusti.