Prime video aprile 2025: azione, fantascienza e cartoni

Dal film G20 alla fiction Etoile: le nuove uscite su prime video nel mese di aprile. Date uscita, trame, trailer e attori.

Tra film e serie tv il catalogo di prime video aprile 2025 è ricco di titoli che spaziano fra azione, fantasy e animazione. Ecco quali sono i titoli più attesi di aprile 2025 su prime video, con date, anticipazioni e cast.

G20 – Dal 10 aprile

Un film originale Prime Video ricco di adrenalina: un vertice del G20 viene improvvisamente messo sotto assedio, e il presidente degli Stati Uniti, Danielle Sutton (interpretata dal Premio Oscar Viola Davis) si ritrova nel mirino degli aggressori. Dopo essere riuscita a sfuggire alla cattura, dovrà usare tutta la sua astuzia per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e salvare i leader mondiali in una corsa contro il tempo. Un thriller ricco di suspense che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

The Bondsman – Dal 3 aprile

La serie che è un vero e proprio viaggio nell’oscurità. Quando Hub Halloran (Kevin Bacon), un cacciatore di taglie, viene assassinato, il Diavolo lo resuscita per una missione infernale: catturare i demoni fuggiti dall’Inferno e riportarli indietro. Mentre insegue le creature demoniache, Hub inizia a confrontarsi con i suoi peccati e cerca una 2a possibilità per la sua anima, tra redenzione, amore e musica country. Con 8 episodi disponibili The Bondsman è una serie che mescola l’azione con una riflessione sulla vita e la morte.

Happy Family USA – 17 aprile

Dal 17 aprile arriva Happy Family USA, una serie animata per adulti che riflette con sarcasmo e ironia sulle sfide sociali dei primi anni 2000 in America. Il cartone racconta le disavventure degli Hussein, una famiglia musulmana patriottica e apparentemente perfetta. Con una comicità che sfiora il nonsense, la serie dipinge una critica sociale e politica del post-11 settembre, affrontando temi di cultura, identità e integrazione. 8 episodi per una maratona di risate e riflessioni.

Ash: Cenere Mortale – dal 24 aprile

Film misterioso, in arrivo il 24 aprile. In un mondo in bilico tra la vita e la morte, Ash è pronto a lanciarsi in una nuova, pericolosa avventura, con un’atmosfera dark e coinvolgente. Si tratta di un racconto che mescola l’azione con il thriller psicologico, portando chi guarda ad esplorare territori inesplorati dell’animo umano.

Étoile – dal 24 aprile

Per concludere ecco Étoile (La danza che non conosce limiti) una nuova serie originale che racconta il mondo della danza classica e della competizione a livelli straordinari. La fiction segue il percorso di giovani ballerini che, tra difficoltà, sacrifici e incertezze, cercano di raggiungere il massimo della perfezione artistica. Con 8 episodi è un must per gli appassionati di danza, ma anche per chi ama storie di lotta, passione e crescita personale.

Le novità prime video aprile 2025

Come visto fra le nuove uscite di prime video aprile 2025 propone una varietà di titoli che soddisfano tutti i gusti. Dall’azione mozzafiato di G20 alla riflessione profonda di The Bondsman, senza dimenticare le risate con Happy Family USA e il drama emotivo di Étoile.

E se questi titoli non ti bastano, fra serie e film ce ne sono oltre 30 in arrivo, per esempio: Fargo, Una notte a New York, Angeli e demoni, L’ultima volta che siamo stati bambini oppure il Codice Da Vinci.

Le altre serie consigliate: