Tartufini di castagne, cacao e rum: perché comprarli quando puoi farli in casa

Tartufini di castagne, cacao e rum. Dolci senza forno facili e genuini da fare in casa in pochi minuti e con pochi ingredienti semplici.

I tartufini di castagne e cacao sono quei dolcetti che trovi confezionati ovunque in autunno, ma la verità è che farli in casa richiede pochissimo tempo e il risultato è molto più buono.

Con pochi ingredienti — castagne cotte, avanzate cacao e un goccio di rum — potete preparare dei dolci invernali morbidi dentro e leggermente fondenti fuori, perfetti da servire con un caffè o dopo cena ma anche per le feste natalizie.

Preparazione: 15 minuti | Cottura: 0 minuti | Tempo totale: 15 minuti + il raffreddamento

Ingredienti per 4 persone

300 g di castagne già cotte e sbucciate

2 cucchiai di cacao amaro

2 cucchiai di zucchero a velo

1 cucchiaio di burro morbido

1 cucchiaio di rum (facoltativo)

1 pizzico di sale

Cacao amaro in polvere (per la copertura)

Come fare i tartufini di castagne cacao e rum

1

Per iniziare verificate prima se le castagne già cotte avanzate, sono ancora morbide. In caso contrario, scaldatele per 2–3 minuti con un cucchiaio d’acqua o di latte, giusto per ammorbidirle.

2

Mettete le castagne nel mixer con zucchero, cacao, burro e un pizzico di sale. Aggiungete il rum e frullate fino a ottenere un impasto omogeneo e modellabile.

3

Prelevate piccole porzioni e arrotolate tra le mani, senza cercare la perfezione: le forme irregolari li rendono i tartufini cacao e rum dei dolci fatti in casa più autentici.

4

Spolverate i dolcetti di castagna con il cacao amaro e mettete in frigo a raffreddare per circa 30 minuti.

Consigli e varianti

I tartufini con le castagne si conservano in frigo per 3-4 giorni, prima di consumarli tirateli fuori, questi dolcetti vanno mangiati leggermente freddi.

Se non vi piacciono i dolci con il rum sostituitelo con il liquore che preferite, se invece avete bambini a tavola, meglio evitare gli alcolici e aggiungere solo poca panna.

Calorie dei tartufini di castagne, cacao e rum

I tartufini di castagne cacao e rum sono dolcetti energetici ma non eccessivamente calorici rispetto ad altri dessert. Una porzione da 3 tartufini (circa 60 grammi in totale) apporta in media 190-220 calorie, a seconda della quantità di zucchero e cioccolato che usate

Questi tartufini di castagne e cioccolato a differenza di altri dolci tipici come il castagnaccio o il rotolo di castagne sono dolcetti semplici che chiunque può fare, prepararli in casa costa meno di comprarli confezionati, e soprattutto non contengono conservanti.

Se vi piacciono dolci a base di frutta secca, provate anche le ricette di dolci turchi come il baklava o il keskül, entrambi perfetti per chi ama i sapori ricchi e speziati.

E se volete riutilizzare le castagne avanzate, leggete la nostra guida su come conservare le castagne.