Tartufini di castagne, cacao e rum: perché comprarli quando puoi farli in casa

Tartufini di castagne, cacao e rum. Dolci senza forno facili e genuini da fare in casa in pochi minuti e con pochi ingredienti semplici.
I tartufini di castagne e cacao sono quei dolcetti che trovi confezionati ovunque in autunno, ma la verità è che farli in casa richiede pochissimo tempo e il risultato è molto più buono.
Con pochi ingredienti — castagne cotte, avanzate cacao e un goccio di rum — potete preparare dei dolci invernali morbidi dentro e leggermente fondenti fuori, perfetti da servire con un caffè o dopo cena ma anche per le feste natalizie.
Preparazione: 15 minuti | Cottura: 0 minuti | Tempo totale: 15 minuti + il raffreddamento
Ingredienti per 4 persone
- 300 g di castagne già cotte e sbucciate
- 2 cucchiai di cacao amaro
- 2 cucchiai di zucchero a velo
- 1 cucchiaio di burro morbido
- 1 cucchiaio di rum (facoltativo)
- 1 pizzico di sale
- Cacao amaro in polvere (per la copertura)
Come fare i tartufini di castagne cacao e rum
1
Per iniziare verificate prima se le castagne già cotte avanzate, sono ancora morbide. In caso contrario, scaldatele per 2–3 minuti con un cucchiaio d’acqua o di latte, giusto per ammorbidirle.
2
Mettete le castagne nel mixer con zucchero, cacao, burro e un pizzico di sale. Aggiungete il rum e frullate fino a ottenere un impasto omogeneo e modellabile.
3
Prelevate piccole porzioni e arrotolate tra le mani, senza cercare la perfezione: le forme irregolari li rendono i tartufini cacao e rum dei dolci fatti in casa più autentici.
4
Spolverate i dolcetti di castagna con il cacao amaro e mettete in frigo a raffreddare per circa 30 minuti.
Consigli e varianti
I tartufini con le castagne si conservano in frigo per 3-4 giorni, prima di consumarli tirateli fuori, questi dolcetti vanno mangiati leggermente freddi.
Se non vi piacciono i dolci con il rum sostituitelo con il liquore che preferite, se invece avete bambini a tavola, meglio evitare gli alcolici e aggiungere solo poca panna.
Calorie dei tartufini di castagne, cacao e rum
I tartufini di castagne cacao e rum sono dolcetti energetici ma non eccessivamente calorici rispetto ad altri dessert. Una porzione da 3 tartufini (circa 60 grammi in totale) apporta in media 190-220 calorie, a seconda della quantità di zucchero e cioccolato che usate
Questi tartufini di castagne e cioccolato a differenza di altri dolci tipici come il castagnaccio o il rotolo di castagne sono dolcetti semplici che chiunque può fare, prepararli in casa costa meno di comprarli confezionati, e soprattutto non contengono conservanti.
Se vi piacciono dolci a base di frutta secca, provate anche le ricette di dolci turchi come il baklava o il keskül, entrambi perfetti per chi ama i sapori ricchi e speziati.
E se volete riutilizzare le castagne avanzate, leggete la nostra guida su come conservare le castagne.