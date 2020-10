Juventus Napoli si svolgerà allo Stadium di Torino, dove vedere la partita in Tv e dove vederla in streaming. Ecco dove viene trasmessa la terza partita del campionato di serie A Juve Napoli.

Juve-Napoli è la partita di cartello della terza giornata del campionato di Serie A 2020-21. Ecco dove vederla in tv per i tifosi delle due squadre e gli appassionati di calcio italiano.

Dove vedere juve napoli in tv

Nella prossima partita la Juve allenata da Andrea Pirlo, se la vedrà contro i campani guidati da Gennaro Gattuso. L’incontro è in calendario per domenica 4 ottobre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino.

Vedi anche: Calendario partite Juventus serie a 2020 2021

La diretta tv della partita juventus-napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A. In particolare sui canali numero 473 e 483 del digitale terrestre o sul 201 o 202 del satellite. Inoltre, è previsto un ampio pre-partita con interviste, ospiti ed esperti di calcio.

Quindi per vedere Juve-Napoli del 4 ottobre 2020 bisognerà disporre di un abbonamento a Sky sport o a Sky calcio.

Juventus Napoli dove vederla in streaming

In alternativa si può seguire la partita juve-napoli anche in streaming, utilizzando le applicazioni di Now tv o Sky go. Tramite Sky go potrete vedere gli incontri da device o pc ovunque voi siate, se siete abbonati. Mentre con Now tv (compatibile anche con smart tv) potrete acquistare un pass giornaliero o mensile per guardare il calcio in streaming su Sky e quindi anche Juventus-Napoli.

Viceversa l’evento calcistico fra i bianconeri e gli azzurri non verrà trasmesso su Dazn. Quindi se possedete l’abbonamento solo a questa piattaforma non potrete vedere le gesta dei calciatori di Juve e Napoli del prossimo incontro.

Vedi anche: Partite serie a dove vederle tutte in TV

Infine, a chi si chiede dove vedere Juve Napoli gratis, rispondiamo che purtroppo non è possibile, perlomeno in diretta. L’unica possibilità è quella di vedere la partita a pagamento o attendere che finisca per guardare gli highlights, quelli si gratuiti.

Vedi anche. Juve news tutte le ultime notizie sulla Juventus