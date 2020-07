Per la Ferrari il momento è veramente pessimo. I primi tre gran premi sono stati un disastro per punti raccolti e credibilità. I motivi della crisi Ferrari

Crisi Ferrari 2020 – Quella più clamorosa, sicuramente, nel secondo appuntamento in Austria durante il gran premio di Stiria, sulla circuito di Spielberg, quando Charles Leclerc, in un impeto di foga, ha centrato in pieno il compagno Sebastian Vettel, togliendo entrambe le rosse dalla competizione.





Tutti i motivi di crisi Ferrari

La Ferrari è lenta, il feeling tra i suoi piloti è molto indietro e per quanto Vettel e Leclerc ostentino ottimi rapporti ufficiali al di fuori del paddock qualche tensione, evidentemente, c’è. Chi sta subendo più di ogni altro il clima difficile della Ferrari è proprio Mattia Binotto messo duramente in discussione da molti autorevoli osservatori. A cominciare da Flavio Briatore, che lo ha considerato inadeguato, per passare all’ex ferrarista Kimi Raikkonen e definito la macchina “un progetto completamente da ricostruire”.

La stagione dilatata dai tempi della pandemia coronavirus e il lungo lockdown senza code certo non ha aiutato. Ma la pista ha finito per accentuare i problemi invece che evidenziare le possibili soluzioni.

Per qualche settimana, addirittura, si era sparsa la voce di un possibile cambio al vertice della Ferrari con Binotto destinato ad essere sostituito. Ma, sull’argomento, è intervenuto il presidente della FCA e della Ferrari, John Elkann in persona, che ha categoricamente smentito questa eventualità: “Mattia Binotto è la nostra scelta e questa scelta non si discute – ha detto Elkann – si tratta di un uomo d’esperienza e di capacità, sicuramente per noi la persona giusta al posto giusto. Non è un momento fortunato, a tutti è richiesto di dover fare qualcosa in più, sicuramente anche alla proprietà della scuderia. Ma non vogliamo andare incontro a stravolgimenti che sarebbero del tutto inutili. Siamo certi che Binotto sarà in grado di portare i risultati che ci aspettiamo e che è solo questione di tempo e di riprendere quella fiducia che in questo momento, evidentemente, non c’è”.

Ferrari: cosa ha detto Binotto

Un episodio grave che ha messo in serio imbarazzo la scuderia e il suo management e che lo stesso Vettel ha dovuto incassare in silenzio. Com’è noto, infatti, il tedesco ed ex campione del mondo l’anno prossimo non sarà più a Maranello perché gli è stato preferito Carlos Sainz.

I tifosi della Ferrari, da una parte entusiasti per la notizia del gran premio celebrativo che si terrà sul circuito del Mugello e che festeggerà i mille gran premi della Ferrari nel campionato mondiale di Formula 1, vivono questo momento con un po’ di preoccupazione ma anche di rassegnazione. Sanno che questa stagione sarà più difficile delle altre e che non ci si può aspettare granché.

Le stesse dichiarazioni da parte del team principal della Ferrari Mattia Binotto, per una volta estremamente conservative e caute, a molti non sono piaciute. Non è possibile pensare a una Ferrari che non parta per vincere e che cerchi semplicemente di salvare la faccia e limitare i danni. Ma questo è quello che sta succedendo in una stagione incerta, difficile, problematica e non solo per una questione di lockdown e pandemia.

Elkann loda Hamilton

Elkann ha invece speso parole molto affettuose per Lewis Hamilton, leader della classifica e reduce da due vittorie consecutive: “Un pilota eccezionale che può diventare il più vincente di sempre. Ha saputo lavorare con concentrazione e intelligenza. Il suo passaggio dalla McLaren alla Mercedes non è stato facile. Non era ovvio ed è stata una scelta vincente”.

Elkann loda anche l’impegno sociale di Hamilton: “Quello che sta facendo Hamilton con la campagna end racism ci sta a cuore. Come ci sta a cuore il riconoscimento che Ferrari, prima e unica in Italia, ha avuto lo scorso 2 luglio con la certificazione Equal Salary per la parità di retribuzione tra uomini e donne con le stesse qualifiche e mansioni. Testimonia il nostro impegno per un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle differenze”.

Elkann dunque salva Binotto e chiede all’ambiente di ricompattarsi e di lavorare sul serio da squadra, Ma l’imminente Gran Premio inglese di Silverstone è già un’ultima chiamata in una stagione che sarà inevitabilmente più corta – al momento il calendario prevede solo altri dieci eventi – e che vede la Ferrari a rincorrere non solo le irraggiungibili Mercedes, ma anche le Red Bull, le McLaren e persino la Racing Point.

