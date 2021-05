Il CT della Nazionale chiama 28 giocatori, due dovranno essere tagliati dalla lista di atleti che rappresenterà l’Italia al prossimo Europeo

Europeo 2020, i convocati di Roberto Mancini sono 28 – Una lista più leggera rispetto a quella di 33 giocatori che hanno partecipato alla prima parte della preparazione in vista dell’Europeo: 28 giocatori tra i quali rientrano Emerson Palmieri e Jorginho, reduci dalla finale di Champions League.

Le scelte di Roberto Mancini

Alcune delle decisioni di del CT erano già chiare. Raspadori aveva lasciato il ritiro per raggiungere la squadra della Under 21. Lazzari era stato costretto ad abbandonare gli allenamenti a causa di un problema fisico. Le scelte tecniche riguardano Cragno, Biraghi, Castriovilli, Kean e Grifo. Incluso nel gruppo almeno per ora anche Marco Verratti reduce da un infortunio al ginocchio che viene controllato giorno dopo giorno dallo staff medico azzurro. La speranza è quella che il centrocampista del Paris Saint Germain possa essere del gruppo e per questo il CT sta prendendosi tutto il tempo necessario.

La scadenza per presentare la lista definitiva scade alla mezzanotte di martedì primo giugno, subito dopo la trasmissione che vedrà la squadra azzurra protagonista su RAI Uno in prima serata.

Test con la Repubblica Ceca

La squadra si ritrova domani a Roma, all’Hotel Parco dei Principi. Dopo la trasmissione di martedì sera e a lista ufficializzata, il gruppo rientra a Coverciano per gli ultimi allenamenti. Venerdì 4 giugno a Bologna ultimo test amichevole contro la Repubblica Ceca. Venerdì 11 esordio della squadra azzurra contro la Turchia all’Olimpico di Roma, prima partita ufficiale degli Europei.

La lista dei convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).