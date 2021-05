La Federcalcio ha fissato al Mapei Stadium di Reggio Emilia il capitolo conclusivo della stagione di calcio femminile con la finale di Coppa Italia tra Milan e Roma in programma. Ecco quando e dove vederla in diretta TV



Finale di Coppa Italia femminile a Reggio Emilia – Con la Juventus che conquista il suo quarto titolo di Serie A consecutivo in quattro stagioni, e due giornate di Serie A ancora da giocare, manca solo un ultimo appuntamento per consegnare agli archivi la stagione di calcio femminile 2020-21.

Finale Coppa Italia femminile, Milan-Roma

La Federcalcio ha reso noto il calendario della finalissima di Coppa Italia che vedrà di fronte Milan e Roma. Prima l’assegnazione del trofeo omologo maschile, gara tra Atalanta e Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 19 maggio. Poi la finalissima di calcio femminile. Milan e Roma si affronteranno allo Stadio del Tricolore il 30 maggio alle 20.30 con diretta TV su TimVision, Sky e Now.

Si tratta di uno splendido biglietto da visita per il calcio femminile italiano che dopo la supercoppa di Gennaio in diretta TV avrà di nuovo un momento di grande visibilità.

La partita si gioca a Reggio Emilia

La finale di Coppa Italia femminile sarà preceduta dalla Final Four del campionato primavera. Il titolo giovanile sarà assegnato con semifinali e finali in programma dal 27 al 29 maggio sempre a Reggio Emilia al Mapei Football Center. Una sede splendida quella del nuovissimo centro di allenamento del Sassuolo inaugurato appena due anni fa. Quattro giorni interamente dedicati al calcio femminile che chiude in bellezza una splendida stagione.

Ludovica Mantovani, presidente federale della Divisione Calcio Femminile, ha voluto sottolineare con soddisfazione questo doppio appuntamento di grande importanza: “Desideriamo ringraziare il Comune di Reggio Emilia e il Sassuolo Calcio che ci accoglieranno per questa finale di Coppa Italia tra Milan e Roma e per la Final Four Primavera – ha dichiarato il presidente – si tratta di un doppio evento che valorizzerà in primis le nostre giovani promesse, che apriranno un programma splendido e spettacolare. Un bellissimo spot per il nostro movimento”.