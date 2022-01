Zona arancione le nuove restrizioni. Le regole del governo. Pdf

Quali sono le nuove restrizionni e cosa si può fare in zona arancione. Ecco le ultime regole del del governo in Pdf.

Le restrizioni limiti e divieti della zona arancione a differenza dello scorso anno non riguardano tutti, ma sono chi non ha fatto il vaccino. Tuttavia è utile sapere che a differenza della zona gialla dove cambia poco, anche la zona arancio comporta dei limiti. Ecco quali

Zona arancione restrizioni cosa si puo fare e cosa non si può fare

Molti dei limiti e divieti che troviamo nella zona arancio riguardano solo ed esclusvamente chi non è in possesso del green pass rafforzato che si ottiene dopo la vaccinazione o guarigione. Tutte le attività compresi bar e ristoranti restano aperti, ma entrano solo i clienti che hanno fatto il vaccino.

Inoltre in zona arancio non si può andare si può entrare nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Zona arancione e spostamenti tra regioni

Anche in questo caso le limitazioni sono dirette a chi non è in possesso del certificato verde. Chi vive in zona arancio non può spostarsi dal proprio comune se non per motivi di “lavoro, necessità, salute o per servizi non non disponibili nel comune di residenza.

Ecco le ultime regole del governo con tutti i limiti e divieti per tutti i colori delle regioni

tabella_attivita_consentite.pdf Tabella attività consentite e senza Green pass

In sintesi, in Italia la variante Omicron ci costringe a tornare ai colori delle regioni, ma le limitazioni in zona arancio come abbiamo già detto riguardano prevalentemente chi non è vaccinato e a cui il governo con l’ultimo Dpcm ha già chiuso tutta una serie di attività.

Le prossime regioni in zona arancione

Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo e Sicilia sono i territori che da lunedì 24 gennaio cambiano colore. I nuovi cambiamenti li sapremo con il prossimo monitoraggio della cabina di regia, ma tra le possibili regioni che passano dal giallo all’arancio c’è sempre il rischio Lombardia.

Queste sono le restrizioni e limitazioni in zona arancione oggi. Per tutte le altre attività vietate a chi non possiede il green pass ecco tutti gli approfondimenti:

