Scioperi aprile 2025: 3 ponti e 20 scioperi (per ora)

Sciopero dei mezzi aprile 2025: stop a bus, metro, treni e aerei. Quando e dove saranno i prossimi scioperi.

Aprile è un mese pieno di festività, eventi e ponti. Quindi per molti italiani che si spostano con i mezzi è importante conoscere il calendario degli scioperi aprile 2025, per organizzare gite e vacanze, ma anche per gli spostamenti quotidiani.

Scioperi aprile 2025 treni

Dopo gli scioperi di marzo che hanno coinvolto spesso la rete ferroviaria italiana, con ritardi sempre più frequenti anche per l’alta velocità nelle linee Milano-Roma-Napoli oppure quella adriatica, ad aprile per ora sono previsti solo 3 scioperi dei treni. In particolare:

11 aprile : sono 2 le manifestazioni previste in questa data, la prima riguarda il personale mobile di Trenitalia regione Piemonte e Valle D’Aosta. La seconda il personale Trenitalia della Direzione regionale Piemonte. Entrambe durano per l’intera giornata

: sono 2 le manifestazioni previste in questa data, la prima riguarda il personale mobile di regione La seconda il personale Trenitalia della Direzione regionale Piemonte. Entrambe durano per l’intera giornata 23 aprile: sciopero nazionale annunciato dal personale della soc. Gardenia appalti ferroviari gruppo FSI per metà turno di lavoro.

Scioperi autobus di aprile

Lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico, sia locale che a livello nazionale, è molto più frequente nel mese di aprile. Ecco quando ci sarà, a che ora e dove:

1 aprile : c’è lo sciopero nazionale delle aziende del trasporto pubblico locale per l’intera giornata e in varie modalità. A questo si aggiungono lo sciopero del personale Atm di Messina (dalle 16:00 alle 24:00) e quello del personale Soc. Tpl linea di Savona (dura 4 ore dalle 10:15 alle 14:15).

: c’è lo delle aziende del trasporto pubblico locale per l’intera giornata e in varie modalità. A questo si aggiungono lo sciopero del personale (dalle 16:00 alle 24:00) e quello del personale Soc. Tpl linea di Savona (dura 4 ore dalle 10:15 alle 14:15). 4 aprile: sciopero territoriale di 24 ore del personale Soc. La panoramica di Chieti

sciopero territoriale di 24 ore del personale Soc. La panoramica di Chieti 6 aprile: astensione dal lavoro per l’intera giornata del personale viaggiante della Soc. Eav di Napoli

astensione dal lavoro per l’intera giornata del personale viaggiante della Soc. Eav di 7 aprile: 24 ore di sciopero locale per i lavoratori della Soc. Amts di Catania

24 ore di sciopero locale per i lavoratori della Soc. Amts di 11 aprile: 3 manifestazioni in questa data, a livello nazionale per l’intera giornata mentre a livello locale di 4 ore (dalle 17:30 fino alle 21:30) dalle aziende di trasporti di Brescia.

3 manifestazioni in questa data, a livello nazionale per l’intera giornata mentre a livello locale di 4 ore (dalle 17:30 fino alle 21:30) dalle aziende di trasporti di Brescia. 12 aprile : stop ai lavori per 4 ore dalle 22:30 del 12 alle 2:30 del giorno dopo per il personale Soc. Amt di Genova.

: stop ai lavori per 4 ore dalle 22:30 del 12 alle 2:30 del giorno dopo per il personale Soc. Amt di Genova. 13 aprile: incrociano le braccia per 24 ore i lavoratori della Soc. Amat di Palermo

incrociano le braccia per 24 ore i lavoratori della Soc. Amat di 14 aprile: per 4 ore (dalle 8:30 alle 12:30) manifestazione di protesta del personale Soc. Ataf di Foggia

per 4 ore (dalle 8:30 alle 12:30) manifestazione di protesta del personale Soc. Ataf di Foggia 26 aprile: 4 ore di astensione dal lavoro per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale a livello nazionale.

Sciopero aerei di aprile 2025

Fra gli scioperi aprile 2025 ci sono anche quelli che riguardano gli aeroporti e alcune compagnie aeree. Si tratta delle 4 manifestazioni in programma il 9 aprile 2025:

degli assistenti di volo di Easyjet a livello nazionale negli aeroporti italiani (dalle 10:30 fino alle 14:30)

a livello nazionale negli aeroporti italiani (dalle 10:30 fino alle 14:30) del personale Soc. Gesap aeroporto di Palermo con una durata totale 8 ore (dalle 10:30 alle 18:30)

con una durata totale 8 ore (dalle 10:30 alle 18:30) nazionale, che dura 4 ore (inizia alle 12:00 e finisce alle 16:00) e riguarda tutti i lavoratori del comparto aereo

per 4 ore (dalle 10:30 fino alle 14:30) degli autisti Soc. Sea Aeroporti di Milano Linate e Malpensa.

In base al calendario delle manifestazioni sul sito del Mit non risultato invece scioperi Ryanar e WizzAir durante il mese di aprile. Salvo nuove comunicazioni nelle prossime settimane.

Ponti aprile 2025 e sciopero mezzi

Abbiamo visto che gli scioperi aprile 2025 sono numerosi e riguardano gran parte dell’Italia. La buona notizia però è che almeno per ora non c’è nessuno sciopero nei giorni delle festività di Pasqua e fino alla festa della Liberazione (il 25 aprile).

Inoltre tranne che per le manifestazioni del 23 e del 26 aprile, nemmeno i 3 ponti possibili per i lavoratori (fra Pasqua e il 25 aprile, fra il 25 e il week end 26-27 e quello da domenica 27 alla festa dei lavoratori il 1° maggio) sono interessati da scioperi. E anche durante i grandi eventi di aprile, come ad esempio Il Salone dei mobile di Milano (in programma dall’8 al 13) bus, treni e metro funzioneranno regolarmente nel capoluogo lombardo.