Come sarà il meteo di ottobre? Un mix di caldo anomalo e autunno. Fra temperature sopra la media, sole e pioggia ecco le previsioni.

Con le proiezioni meteo ottobre 2024 arrivano le indicazioni su come saranno le temperature nel 1° mese interamente autunnale dell’anno. In base a queste dopo un meteo di settembre caldo, ma solo in parte, a ottobre arrivano temporali e piogge, ma le temperature restano sopra la media stagione in diverse zone d’Italia, come ad esempio Roma.

Prima di entrare nel dettaglio però ricordiamo che quelle che stiamo per vedere sono previsioni stagionali, frutto delle tendenze meteo degli esperti. Ma come sempre accade in questi casi hanno bisogno di ulteriori conferme nei prossimi giorni. Fatta questa premessa ecco le previsioni meteo di ottobre 2024.

Meteo ottobre: le previsioni del tempo

Secondo le proiezioni a inizio mese potrebbe esserci un fuori stagione, con temperature più alte rispetto al periodo. Quindi come l’anno scorso inizialmente ci si può attendere la cosiddetta ottobrata, con temperature di 2-3 gradi sopra la media nelle regioni del centro e sud Italia. A Napoli o in Sicilia nelle ore centrali del giorno potrebbe essere ancora estate in alcune giornate.

Ma il meteo ottobre non sarà sempre così: ci saranno anche precipitazioni più o meno intense. E in alcuni giorni il clima inizierà a diventare più freddo, nelle regioni del nord, ma a tratti anche nel resto d’Italia. Vediamo allora nel dettaglio in base al periodo che tempo farà.

Temperature e meteo 1-6 ottobre

Nella prima settimana del mese, che inizia martedì 1 ottobre e termina domenica 6, il termometro dovrebbe segnare temperature oltre i 20 gradi di giorno. In alcuni casi ci saranno perfino picchi di 25-28 gradi al sud. Insomma, i temerari potranno ancora sperare in qualche sprazzo di caldo anomalo per fare qualche oretta di mare.

Questo perché sole e alta pressione restano protagonisti del periodo, garantendo tempo stabile anche nel fine settimana del 5 e 6 ottobre. Ma occhio a possibili piovaschi a sorpresa, anche se di debole intensità, in città come Torino, Milano o Firenze.

Come sarà il meteo dal 7 al 15 ottobre

Nella settimana seguente e fino al giorno che segna la metà del mese ci si attende qualche cambiamento per il meteo ottobre. Infatti potrebbero verificarsi forti contrasti fra le masse d’aria in Europa, con conseguenti fenomeni atmosferici e temporali anche intensi.

Da monitorare anche le correnti fredde in arrivo dal nord Europa, che dovrebbero fermare il calore persistente del bacino Mediterraneo. Nonostante ciò sono previste temperature comunque in linea con i valori termici del periodo, quindi non si può parlare di arrivo del freddo, ma sicuramente di uno stop al caldo fuori stagione. Di conseguenza il week end fra sabato 12 e domenica 13 ottobre non dovrebbe essere soleggiato, ma con prevalenza di cieli nuvolosi o rovesci, in questo caso da nord a sud Italia.

Previsioni meteo fine ottobre 2024

Visto che manca ancora molto a questo periodo è presto per avere previsioni precise. Tuttavia sulla base delle indicazioni fornite dai modelli stagionali abbiamo già quelle che saranno le tendenze meteo nella seconda metà del mese, che si conclude il 31 ottobre giorno di Halloween. In caso di arrivo di perturbazioni dal nord Europa infatti le temperature scenderanno fino a 12-14 gradi e le piogge saranno più frequente sulla nostra penisola. Senza escludere la possibilità di alternanza fra questi fenomeni e giornate più miti e soleggiate.

Questo tutto quello che sappiamo finora sul meteo ottobre 2024. In sintesi sarà un mese con caldo anomalo, ma anche di piogge e maltempo a tratti. Quindi l’autunno arriverà, almeno stando alle previsioni del tempo disponibili finora.

