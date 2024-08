Meteo di settembre: caldo estivo, ma nella seconda metà del mese arriva l’autunno (forse). Tendenze e previsioni del tempo in Italia.

Le previsioni meteo settembre 2024 mostrano che l’estate continua in buona parte d’Italia. Quindi secondo le prime tendenze meteo fornite dagli esperti, nel nostro paese il caldo africano prosegue, ma meno rispetto al mese di agosto. Infatti nella seconda metà di settembre potrebbero arrivare l’autunno e il fresco.

Ecco allora cosa dobbiamo aspettarci da nord a sud Italia secondo le previsioni meteo per i primi 15 giorni di settembre e fino a fine mese. Il tutto in base alle proiezioni meteo di lungo periodo, che come sempre ricordiamo sono soggette a variazioni prossimamente. Ma intanto ecco gli aggiornamenti disponibili finora.

Meteo settembre 2024: estivo o autunnale?

Le temperature nel mese di settembre saranno diverse in base al periodo preso in considerazione. Infatti se a inizio mese ci attendono ancora un clima estivo, con alta pressione africana e quindi temperature oltre i 30 gradi, dopo il 15 settembre le cose cambiano.

Nella seconda metà di settembre infatti si prevede l’arrivo di aria più fredda dal nord Europa e al tempo stesso di temporali. Possibili anche forti piogge, in particolare nelle regioni centro settentrionali e temperature in discesa in alcune giornate intorno ai 20 gradi. Tali fenomeni dovrebbero comunque essere passeggeri. Ma entriamo nel dettaglio di come sarà il tempo settimana per settimana.

Previsioni del tempo 1-8 settembre

Nei primi giorni di settembre e in particolare da domenica 1 fino a domenica 8 in Italia resta il caldo anomalo. Secondo i modelli gran parte del Mediterraneo centrale resteranno sotto il dominio dell’anticiclone Bacco. Quindi nelle regioni meridionali del nostro paese ci saranno giornate afose e caldo torrido.

Alcune giornate saranno da mare, in particolare il meteo in Sardegna con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi. Insomma anche quest’anno a inizio settembre ci sarà una coda estiva molto calda, anche se al centro e al nord le temperature dovrebbero essere più gradevoli e meno afose.

Meteo settembre 2024 dal 9 al 15

L’estate settembrina dovrebbe proseguire anche durante questa settimana che ci porta a metà mese. Infatti, i meteorologi ipotizzano temperature molto alte nelle regioni del sud come Sicilia, Puglia e Campania, con picchi anche superiori ai 35 gradi.

Nelle altre zone d’Italia le temperature estive saranno più gradevoli, quindi intorno ai 30 gradi. Ma il sole e le belle giornate saranno protagonisti quasi ovunque, anche in città come Milano, Torino e Bologna. Queste almeno le indicazioni delle previsioni di lungo periodo fino a metà settembre.

Previsioni dal 16 al 22 settembre

Subito dopo la metà del mese e in particolare da lunedì 16 settembre in poi, le previsioni ipotizzano l’ingresso di flussi d’aria umidi di origine Atlantica nel Mediterraneo. Questo dovrebbe portare aria più fresca in Italia, soprattutto verso il fine settimana, ovvero nelle giornate di sabato 21 e domenica 22.

Tuttavia nonostante queste novità, le precipitazioni risultano nella norma del periodo, con più probabilità di rovesci nelle regioni del centro nord Italia. Mentre le temperature dovrebbero essere in linea con la media del periodo, quindi fra i 20 e i 25 gradi.

Come sarà il meteo settembre a fine mese

Anche se in questo momento è ancora presto per avere tendenze meteo affidabili, ci sono già delle prime indicazioni su come sarà il clima in Italia dal 23 settembre in poi. In particolare ci si attende l’arrivo di perturbazioni, alimentate dalle acque calde nel Mediterraneo, capaci di generare fenomeni climatici anche estremi in alcuni casi.

Si tratta di forti piogge (le cosiddette tempeste tropicali) o raffiche di vento. Per questo da sud a nord Italia saranno possibili temperali e in generale la presenza di nuvolosità e aria più fresca, destinata però a non rimanere stabilmente sulla nostra penisola.

Riassumendo, il meteo settembre 2024 sarà prevalentemente caldo in tutto il territorio nazionale. Ma non sarà sempre estivo, specie nella seconda parte del mese dove piogge e aria più fresca arriveranno in molte regioni, portando di fatto a un anticipo dell’autunno, di breve durata.