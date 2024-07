Come saranno le temperature di agosto in Italia. Le previsioni del tempo da sud a nord: caldo record, siccità e poche piogge.

Le previsioni meteo agosto 2024 mostrano un caldo torrido in buona parte d’Italia. In particolare al centro sud dove ci si attende un clima secco e temperature stabilmente vicine ai 40°. Anche al nord ci saranno sole e afa, ma con qualche possibilità in più di piogge in grado di abbassare le temperature.

Vediamo allora settimana per settimana quando farà caldo nel mese di agosto, quello delle vacanze per la maggior parte degli italiani. Prima però vi ricordiamo che quelle proposte sono tendenze, elaborate dagli esperti sulla base delle informazioni attualmente disponibili. Di conseguenza soggette a possibili cambiamenti e aggiornamenti.

Come sarà il meteo agosto 2024? Tendenze

Se il mese di luglio 2024 rischia di essere il più caldo dell’estate, anche agosto non scherza. Secondo i meteorologi il caldo africano sarà stabilmente presente su tutta la penisola, con temperature alte, 1 o 2 gradi sopra la media stagionale.

Ci si attendono quindi giornate con allerta caldo e temperature sui 35 gradi e fino ai 40° e oltre al sud e nelle isole. Dall’altro lato la persistenza di un clima secco può favorire eventuali fenomeni temporaleschi intesi, in presenza di correnti d’aria provenienti dal nord Europa. Ma con ogni probabilità tali eventi si limiteranno a poche giornate, interessando solo l’Italia centro settentrionale. Fatte queste premesse, ecco le previsioni del tempo di agosto fino a fine mese.

Meteo agosto 2024: dal 1° al 11 agosto

A inizio mese ci sarà caldo intenso, sole e giornate secche. In particolare al meridione, dove il fine settimana di sabato 3 e domenica 4 agosto sarà piuttosto afoso, senza presenza di nuvole. Per esempio il meteo Puglia di inizio agosto prevede tempo soleggiato e punte di 40° nelle ore più calde della giornate. In altre parole il clima perfetto per andare in spiaggia e al mare, magari evitando le ore più calde. Stesso discorso per altre località balneari dalla Campania alla Calabria fino alla Sicilia.

Nella settimana che inizia lunedì 5 e finisce domenica 11 agosto ci sarà caldo anomalo anche nelle città del nord come Firenze, Torino o Milano. Stesso discorso per le previsioni meteo Roma, che indicano giornate bollenti e temperature oltre i 35°. Quindi chi resta in città dovrà affidarsi al condizionatore per non soffrire troppo il caldo.

Previsioni del tempo ferragosto 2024

Durante la settimana di ferragosto, ci si attendono cieli sereni o velati. Possibile transito di qualche nuvola, che si alterna al sole anche al meridione, ma difficilmente ci saranno piogge. Non a caso secondo le tendenze ci si attendono massimo 3 o 4 giorni in cui saranno possibile precipitazioni (al sud addirittura solo una o due).

A riprova che sarà un periodo di siccità e di allarme caldo e afa. Di conseguenza saranno giorni perfetti per andare al mare, in montagna, oppure semplicemente godersi le ferie e rilassarsi. Oppure partecipare alle feste tipiche del periodo, fra sagre o eventi organizzati nelle località balneari italiane.

Meteo fine agosto 2024: ancora caldo

Per quanto riguarda il meteo delle ultime 2 settimane di agosto, ovvero dal 19 fino al 31, è ancora presto per avere certezze. Tuttavia in base alle prime tendenze meteo fornite dagli esperti, la stabilità sarà ancora protagonista del clima italiano. Tuttavia le possibilità di ingresso di aria fresca, piogge ed eventuali grandinate sono più probabili.

In generale però il caldo africano resta anche a fine agosto. Quindi se andate in vacanza durante questo periodo, probabilmente troverete ancora un meteo favorevole, soprattutto al meridione. In ogni caso per avere informazioni più precise giorno per giorno sul meteo agosto 2024 vi consigliamo di tornare su questa pagina sempre aggiornata.