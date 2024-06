Meteo luglio Italia: quando arriva il caldo africano e perché sarà il mese più caldo dell’anno (forse). Temperature e tendenze estate 2024.

Le previsioni meteo luglio 2024 mostrano l’arrivo di ondate di caldo tipicamente estivo e temperature molto elevate in tutta Italia. Quindi dopo un meteo giugno caldo, ma non troppo, il mese di luglio sarà il più caldo del 2024, secondo le prime proiezioni climatiche di lungo periodo.

Ecco quindi le previsioni per l’estate 2024 e in particolare da inizio a fine luglio in tutta la penisola.

Previsioni meteo luglio: temperature oltre 35°

In questo mese sono previste temperature molto alte nel nostro paese, soprattutto di giorno e nelle regioni del sud. Per esempio in Puglia, in Sicilia e in Sardegna ci saranno numerose giornate torride, con temperature oltre i 35 gradi. Si tratta del clima ideale per andare al mare e godersi le vacanze estive, per chi ha deciso di farle durante questo mese. Ma anche al centro al nord Italia ci attendono ondate di calore e poche precipitazioni, perfino a Milano.

Ricordiamo però che le tendenze meteo hanno bisogno di conferme, soprattutto se si riferiscono a periodo superiori a 15 giorni. Quindi per ora si tratta solo di un trend. Tuttavia in base alle indicazioni fornite dagli esperti sappiamo già come sarà il tempo da inizio a fine luglio.

Meteo dal 1 al 7 luglio 2024

Nella settimana che inizia lunedì 1° luglio e finisce domenica 7, il clima sarà asciutto in tutta Italia. Quindi sole e caldo saranno i protagonisti di queste giornate, che nelle ore centrali risulteranno torride, per poi diventare più fresche dalla sera.

Di contro avremo piogge quasi assenti e rischio siccità nelle regioni meridionali, stando alle indicazioni meteo. Quindi per l’intera settimana, compreso il week end del 6-7 luglio ci sarà bel tempo e temperature balneari con masse d’aria calda presenti in tutta Italia.

Previsioni del tempo settimana 8-14 luglio

Secondo le previsioni meteo luglio, durante la seconda settimana l’anticiclone africano è stabile. Quindi ci si attende un caldo prolungato anche in città come Roma, Bologna, Firenze e Napoli. Temperature molto altre, sopra i 30 gradi stabilmente, con punte roventi al sud e nelle isole vicine ai 40 gradi.

Di contro però resta possibile qualche evento meteo estremo, favorito dall’afa persistente. In particolare grandinate o temporali di breve durata, oppure improvvisi ingressi di aria fresca proveniente dal nord Europa, che potrebbero interessare le regioni del nord, dalla Lombardia al Veneto fino all’Emilia Romagna.

Previsioni meteo fine luglio 2024

Per quanto riguarda la seconda metà del mese, quella che inizia lunedì 15 luglio e prosegue fino a mercoledì 31, il tempo sarà in prevalenza stabile. In generale è ancora presto per conoscere nel dettaglio il meteo giorno per giorno in questo periodo. Tuttavia le proiezioni metereologiche sul prossimo mese estivo confermano che sarà il mese più caldo dell’anno nel nostro paese. Quindi il consiglio è quello di vestirsi in modo leggero, evitando di esporsi al sole nelle ore centrali del giorno, se possibile.

Queste le previsioni meteo luglio 2024 da nord a sud fino ad oggi. In sintesi il caldo africano sarà prevalente, con qualche eccezione e giornata più fresca. In media però sono attese solo da 1 a 4 giornate di pioggia, a conferma che sarà un mese asciutto e secco, in cui per evitare l’afa servirà il mare, la montagna o il climatizzatore per chi resta in città.