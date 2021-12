Presidente della repubblica 2022. Come e quando si elegge il presidente in Italia

Elezione presidente della repubblica 2022 quando? Ecco come viene eletto il Capo dello Stato in Italia. Possibile data elezione e voti necessari.

Presidente della Repubblica 2022. Il mandato dell’attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella scade il 3 febbraio 2022, esattamente 7 anni dopo l’inizio del suo mandato. Tuttavia 30 giorni prima di questa scadenza inizia l’iter per l’elezione del nuovo capo dello Stato. Anche se le votazioni effettive iniziano in data successiva.





Vediamo allora in modo semplice quando e come si elegge il presidente in Italia della repubblica nel 2022.

Date elezioni presidente della repubblica 2022

Il 3 gennaio il Presidente della Repubblica uscente Mattarella convocherà le camere riunite in seduta comune, per dare inizio alla discussione sull’elezione del nuovo capo dello Stato. Tuttavia, visto che parteciperanno al voto anche 3 delegati per ogni regione (1 solo per la Valle D’Aosta), da quel giorno per prassi ne passeranno altri 10 circa. Si tratta del tempo necessario per la loro nomina.

Ciò significa che a metà gennaio 2022 dovrebbero iniziare le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica. La data effettiva dell’elezione dipenderà poi da quante votazioni saranno necessarie perché un candidato riceva la maggioranza dei voti necessaria.

Ad esempio in caso di elezione nelle prime votazioni potrebbero bastare qualche giorno. In caso contrario, come spesso accaduto in passato i tempi potrebbero allungarsi a fine gennaio o inizio febbraio 2022. Ma si tratta solo di ipotesi al momento.

Come si elegge un Presidente della repubblica in Italia

Per eleggere il Capo dello Stato bisogna ottenere un certo numero di voti della cosiddetta platea dei grandi elettori (senatori, deputati e delegati regionali). In questa legislatura sono: 321 senatori , 630 deputati e 58 delegati. Per un totale di 1.009 aventi diritto riuniti a Montecitorio in in seduta comune.

Il presidente della Repubblica è eletto:

a maggioranza dei due terzi dei presenti nelle prime 3 votazioni (ovvero 673 voti).

(ovvero 673 voti). Con la maggioranza semplice dalla quarta votazione in poi. Da questo momento quindi basta superare il 50% dei voti, ovvero 505.

Tutte le votazioni sono a scrutinio segreto, quindi non si conoscono i singoli voti espressi da ciascun elettore. Vengono solo conteggiati i voti assegnati a ciascun candidato presidente. Questo per verificare se qualcuno ha ottenuto i consensi necessari per diventare il nuovo presidente.

Tale meccanismo in passato ha causato problemi ai partiti, che ha dato indicazioni poi non rispettate da alcuni votanti, che hanno liberamente deciso diversamente.

Quanti sono stati i presidenti della Repubblica Italiana?

Dalla nascita della Repubblica Italiana ad oggi i presidenti in carica sono stati 12. L’elezione del nuovo capo dello stato nel 2022 eleggerà il tredicesimo Capo dello Stato della storia. questo salvo che non ci sia una rielezione di Mattarella, fino ad oggi esclusa dal diretto interessato.

Ricordiamo che può essere eletto qualsiasi cittadino italiano, che abbia compiuto almeno 50 anni e goda dei diritti civili e politici. Una volta ottenuta la maggioranza dei voti, il designato dovrà prestare giuramento davanti alle Camere e alla Costituzione italiana. Da quel momento resterà in carica per 7 anni, salvo eventi eccezionali.

