Nuovo decreto covid Pdf. Data e durata

Nuovo decreto covid, ecco da quando entrano in vigore le restrizioni per bar, mascherine, feste o discoteche. Pdf del del decreto festività. Data e durata

Il nuovo decreto Covid che stabilisce le limitazioni e le nuove regole per il green pass entra in vigore da oggi 25 dicembre. Tutte le misure pertanto dovranno essere rispettate dalla data odierna a iniziare dalla semplice consumazione al bancone del bar consentita solo ai possessori del Green pass rafforzato.

Nuovo decreto festività Pdf

Il decreto già preannunciato dal Ministro Speranza in conferenza stampa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco l’allegato.

Decreto Natale DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (21G00244)…

Le nuove restrizioni non tengono conto dei colori delle regioni ma sono valide per tutti. Quindi da oggi 25 dicembre la mascherina diventa obbligatoria all’aperto anche in zona bianca





Nuovo decreto restrizioni

Le limitazioni imposte dal nuovo decreto sono diverse, tra queste ricordiamo la chiusura delle discoteche e locali assimilabili.

Mascherine Ffp2- quindi da oggi 25 dicembre la mascherina diventa obbligatoria all’aperto, mentre quella Ffp2 sarà obbligatoria fino alla fine dello stato di emergenza nei mezzi di trasporto, negli stadi, teatri, cinema e tutti i luoghi di intrattenimento o eventi sportivi.

Super green pass- Per andare al bancone del bar o ristorante, pertanto anche per prendere un caffè bisogna essere in possesso del certificato verde. Quindi in questo modo il governo obbliga i gestori a fare i dovuti controlli.

Discoteche chiuse a Capodanno– Tutti i locali da ballo resteranno chiusi, quindi non sarà possibile fare feste a Capodanno in nessun luogo e non ci saranno concerti o feste in piazza.

L’elenco delle restrizioni come potete vedere dal Pdf del nuovo decreto è lungo, ma considerate che i governatori delle regioni in zona gialla possono applicare ulteriori restrizioni.