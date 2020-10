Kate Middleton è più famosa ma Mary di Danimarca è più importante e più elegante della Duchessa di Cambridge. Ecco il motivo per cui c’è questa differenza tra le due donne reali

Mary di Danimarca è molto più importante di Kate Middleton, oggi Catherine duchessa di Cambridge dopo il matrimonio con il principe William. Vediamo quali sono i punti in comune che hanno queste due donne reali e cosa invece le divide.

Kate Middleton e Mary di Danimarca, chi è la più importante?

Molti sono abituati a chiamare Kate principessa, ma come abbiamo già spiegato Kate Middleton non è una principessa, e no si sa neaanche quando e come lo diventerà, visto che per la linea di successione sarà il principe Carlo a diventare il prossimo re inglese.

La differenza con la reale danese quindi è sostanziale, Mary di Danimarca è una principessa in quanto ha sposato il principe ereditario Frederik. In aggiunta a questo lo scorso anno l’attuale regina danese Margherita II ha nominato sua nuora responsabile del regno. Questo non significa che attualmente Mary è regina, svolge dei ruoli in più in attesa di salire sul trono danese insieme a suo marito Frederik.

Quindi riassumendo:

Kate Middleton non è una principessa perché ha sposato il nipote della regina Elisabetta II

perché ha sposato il nipote della regina Elisabetta II Mary di Danimarca ha il titolo di principessa in quanto ha sposato il principe ereditario.

Perché è più famosa Kate di Mary di Danimarca?

Anche in questo caso la risposta è abbastanza semplice, Kate è famosa in quaanto la potente macchina mediatica della Royal Family inglese ha reso questa donna un personaggio deel gossip a livello internazionale.

Non a caso i magazine inglesi ma anche le varie testate del gossip italiano o americano inventano articoli su articoli anche quando non c’è nulla da dire e non ci sono pur di parlare della moglie del principe William.

Tuttavia bisogna precisare che Mary di Danimarca è stata tra le prime donne normali che hanno sposato un reale, oltre a lei c’è Letizia Ortiz, e l’attuale regina d’Olanda Maxima che nel 2002 ha sposato il principe Guglielmo Alessandro, oggi re.

Quindi per essere chiari la favola di Kate Middleton donna normale che ha sposato un principe è tutta costruita dai media. Prima di lei ci sono state altre donne che oggi sono regine e principesse, mentre Catherine Middleton ha il titolo di Duchessa concesso dalla regina a lei e a suo marito il giorno delle loro nozze.

Ecco quali sono le vere differenze tra Mary di Danimarca e Kate Middleton. Queste le ultime news sui reali inglesi e europei.

