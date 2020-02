Il principe Harry a Miami ha dichiarato che non ha rimpianti. I media americani considerano Henry e Meghan la coppia intelligente della Royal Family. Le ultime news

Harry e Meghan sono molto più interessanti e intelligenti di William e Kate e lo hanno dimostrato con la loro partecipazione alla convenction di JPMorgan dove il principe Henry ha parlato a un pubblico di uomini tra i più ricchi del pianeta fra cui Bill Gates. Ecco cosa dice la stampa di Harry e Meghan.

Harry William Kate e Meghan ultime news

Molti siti web e giornali online speculano attaccando sempre Meghan Markle come causa della scelta di Harry di abbandonare i doveri reali, ma è sbagliato il principe Henry dimostra di essere sempre di più l’artefice di tutto e non ha paura a dire quello che pensa. Lo ha fatto in passato e lo ha fatto anche nella sua prima uscita in Usa a Miami.

Henry e Meghan hanno preso parte al summit della JPMorgan dove erano presenti i clienti più ricchi della nota banca d’affari e dove il principe ha parlato della sua scelta e dei motivi che lo hanno portato alla decisione di staccarsi dalla Royal Family sebbene non sia stato facile lasciare le sue radici.

“Harry ha dichiarato che lui e sua moglie Meghan confidano di sulla loro capacità di essere finanziariamente indipendenti mentre lavorano per sostenere le organizzazioni di beneficenza in cui credono e sono coinvolti “.

La presenza dei Sussex ad una convenction a cui hanno preso parte alcuni uomini con patrimoni consistenti dove la filantropia è d’obbligo, denota l’intelligenza e le capacità di Harry e Meghan di cercare fondi nei posti giusti.



Si dice che per la loro partecipazione la coppia reale siano stata pagata con una cifra non inferiore ai 500mila dollari, ma queste potrebbero essere chiacchiere da gossip, pertanto vanno prese con le molle.

Nessuno sa come stiano effettivamente le cose, quello che ermrge è la differenza fra Henry suo fratello William e sua cognata Kate Middleton. Gli ultimi due sono mantenuti dal popolo e la loro attività benefica è un obbligo. Inoltre affacciarsi da un balcone e salutare con la manina non è proprio una dimostrazione di capacità.

Affrontare un pubblico selezionato di uomini d’affari è ben altra cosa. Henry questo è riuscito a farlo bene, William nonostante sia destinato a diventare un giorno lontano re, non ha mai dimostrato grandi capacità. Non è da meno sua moglie Kate le cui dichiarazioni pubbliche in nove anni si contano sulle dita della mano.

La sintesi è una, criticato o no Henry e sempre stato più amato di William e Kate nei sondaggi, e chi ha scritto che Harry e Meghan sono molto intelligenti, non ha sbagliato.

Senza dubbio il principe Henry e sua moglie hanno una marcia in più e a rimetterci per la loro assenza è stata la famiglia reale, a cui resta solo la speranza che Elisabetta II viva in eterno. Dopo di lei infatti c’è il vuoto assoluto a iniziare dal suo successore.

Vedi anche:

Harry e Meghan valgono più di un milione di foto di William e Kate

La regina Elisabetta può nominare William come successore