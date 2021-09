Germania al voto, finisce dopo 16 anni il governo Merkel

La Germania si prepara al dopo Merkel, da stamani alle ore 8,00 sono iniziate le votazioni, ma molti elettori hanno già votato per corrispondenza. Le ultime news.

Il popolo tedesco vota con tante incertezze per decidere chi governerà dopo la Merkel che dopo 16 anni ha deciso di non ricandidarsi. Lo scenario politico attuale in Germania è abbastanza confuso e secondo i sondaggi Olaf Scholz il candidato dei socialdemocratici è il candidato favorito, ma non è esclusa una possibile coalizione di governo che vede coinvolto il partito dei verdi, oltre al partito della cancelliera

Elezioni Germania cosa succede dopo la Merkel

Questa sera alle 18,00 chiuderanno le urne, successivamente è prevista una tavola rotonda in diretta Tv con i candidati cancellieri. Tuttavia non è detto che dopo lo spoglio delle schede esca un candidato vincitore con la maggioranza assoluta, quindi è possibile che ci sarà per la prima volta una coalizione di tre partiti. Questo però non succederà nell’immediato, ci vorranno settimane o anche mesi secondo quanto riportano i quotidiani esteri prima che le controparti politiche trovino un accordo.

Angela Merkel resterà pertanto in carica fino a quando non ci sarà un nuovo governo.

Insomma la situazione del dopo Merkel in Germania non è tra le migliori è secondo gli analisti è possibile infatti che a causa del numero di candidati sulla buona strada per vincere, il numero dei parlamentarial Bundestag ( ovvero il il parlamento federale tedesco) sia destinato a crescere fino un massimo di 900 seggi, con tutte le complicanze e i costi che questo comporta oltre a rallentare tutte le attività parlamentari.

Le elezioni in Germania vengono seguite da tutti i più importanti media internazionali, visto che si parla dell’economia più potente d’Europa. Anche la Rai tramite Rai news, seguirà le elezioni tedesche con uno speciale dedicato al dopo Merkel.