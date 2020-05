Durante la conferenza stampa odierna, il governatore del Veneto Luca Zaia risponde alle domande in merito alle dichiarazioni di Rezza su Covid e bambini. E invita il governo a fare chiarezza e su date e modalità di aperture. Video



Il presidente della regione Veneto Luca Zaia durante la consueta conferenza stampa sull’emergenza Covid risponde alle domande dei giornalisti in merito alla situazione contagi nella regione e alla gestione della Fase 2. Al riguardo ricordiamo che il Veneto ha anticipato alcune riaperture fina dal primo maggio, ad esempio i parchi ma che è una delle regioni che preme sul governo per riaprire tutto

Fra le tante domande poste c’è quella sul rischio dei bambini dopo che il professor Rezza dell’ISS ha dichiarato che anche i bambini possono contrarre il coronavirus, sebbene non vi siano ancora evidenze di quanto possono infettare.

La conferenza stampa di Luca Zaia

“Mentre gli scenziati si scontrano noi dobbiamo continuare a lavorare”Se il professsor Crisanti che non è certo l’ultimo fra gli scienziati ha sempre parlato di Genoma, questo significa che ci sarà una ragione. Ad oggi nessuno ha così affrontato l’argomento”

Crisanti è il virologo che ha seguito e continua a seguire l’emergenza Coronavirus in Veneto, unico modello che nel Nord Italia ha funzionato a differenza del disastro Lombardia.

Riaperture in Veneto dal 18 maggio

In merito alle aperure del 18 Zaia invita il governo a dare delle linee guida in tempo con indicazioni chiare e programmate. “Spero che il Governa si decida a dire qualcosa per il 18 maggio”. “parrucchieri, i ristoranti eccetera non possono venire a conoscenza il 17 sera che riaprono l’indomani. Perché non funziona così, bisogna organizzarsi”

“Leggo inoltre che si parla di tavoli di mettere un tavolo ogni 4 metri per i ristoranti, chi lo ha pensato lo metta a casa sua un tavolo di 4 metri, così i ristoranti chiudono. La vita reale è ben diversa dagli esercizi scientifici” Così Luca Zaia nella sua conferenza di oggi su Facebook

