Scioperi mezzi pubblici a Roma, sciopero delle scuole, Alitalia e non solo. Ecco il calendario completo degli scioperi di febbraio 2020

Anche il secondo mese dell’anno in corso prevede diversi scioperi già programmati in ambiti che impattano direttamente sulla nostra vita di tutti i giorni.

Per questo vi proponiamo l’elenco di tutti gli scioperi previsti per febbraio 2020, suddivisi per settore di appartenenza. In questo modo potrete conoscerli per tempo e non farvi trovare impreparati.

Elenco scioperi nei trasporti febbraio 2020

La lista parte dai mezzi di trasporto indispensabili per i nostri spostamenti nelle nostre città e non solo.

Sciopero trasporto pubblico locale

Il 3 febbraio incrocia le braccia per 24 ore il personale della società Atac di Roma.

Lo stesso giorno, ma per 4 ore (dalle 11:00 alle 15:00) lo sciopero è indetto anche dal personale della società autolinee Troiani di Rieti, con coinvolgimento sia di quest’ultima città che della capitale.

Sciopero aereo

Il 1 febbraio sciopero per l’intera giornata del personale delle società Ag services e F.C. Handling dell’aeroporto di Verona Villafranca.

Il 7 sciopero a livello nazionale, per 24 ore del, personale navigante tecnico di Alitalia e di quello della società Air Italy.

Sciopero scuola

In data 14 febbraio è previsto uno sciopero di rilevanza nazionale, da parte di tutto il personale docente e Ata, di ruolo e precari. Dunque venerdì 14 potrebbero esserci delle assenze nelle scuole di ogni ordine in tutta Italia, con disagi per il normale svolgimento delle lezioni.

Sciopero sanità

L’azienda socio sanitaria di Lodi, prevede scioperi partiti già nel mese di gennaio e che potranno estendersi fino al 6 di febbraio.

Scioperi previsti in altri settori

Per le regioni e le autonomie locali, il 2 febbraio stop al lavoro da parte del personale del corpo di Polizia Municipale nel comune di Firenze. Esso sarà replicato, con le stesse modalità e sempre nel capoluogo toscano, anche il 9 febbraio.

Per quanto riguarda i magistrati professionali e onorari, il 1 febbraio è previsto lo sciopero da parte dei giudici di pace a livello nazionale. Restando nel settore giustizia dal 3 al 7 del mese è previsto uno sciopero da parte degli avvocati a Termini Imerese (Palermo).

Infine, nel settore radio e tv, si segnala lo sciopero da parte del personale Rai CPTV Roma e Produzione News, per la giornata di venerdì 14 febbraio.

Per ora è tutto per quanto attiene agli scioperi già proclamati per il mese di febbraio 2020, che come visto riguardano vari ambiti. Vi ricordiamo che variazioni, nuovi scioperi indetti e rinvii sono sempre possibili, quindi vi invitiamo a rimanere adeguatamente informati con noi su questo tema.

