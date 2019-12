Scioperi gennaio 2020, trasporti, sanità scuole e anche le poste. Il primo mese del 2020 è all’insegna degli scioperi in Italia. Ecco il calendario regione per regione.

L’arrivo del 2020 non cambia la presenza di numerosi scioperi in vari settori importanti per la nostra vita quotidiana. In virtù di questo, pensiamo sia molto utile conoscere l’elenco di quelli già annunciati e che si svolgeranno a gennaio 2020.

Ecco dunque tutti gli scioperi, suddivisi per settore di appartenenza, da conoscere per non farsi trovare impreparati.

Elenco scioperi nei trasporti gennaio 2020

Iniziamo dagli scioperi previsti per il trasporto, che riguardano i mezzi che utilizziamo ogni giorno, per grandi o piccoli spostamenti.

Sciopero trasporto pubblico locale

8 gennaio sciopero di 24 ore da parte del personale trasporto in Basilicata. Inoltre, 4 ore di stop (dalle 11:00 alle 15:00) sono previste anche dal personale della società Bilotta autoservizi di Lamezia Terme (provincia di Catanzaro).

Il 9 sciopero del personale società Canova di Moncalieri (Torino), dalle 17:30 alle 21:30. Tale iniziativa verrà replicata anche il 13 del mese per 8 ore questa volta.

Il 15 stop di 24 ore per il personale della società Seta di Reggio Emilia.

Sciopero aereo

11 gennaio sciopero dalle 10:00 alle 14:00 da parte del personale navigante della società Volotea a livello nazionale.

Il 14 stop al lavoro da parte del personale della società Enav per 24 ore a livello nazionale. Nello specifico dura 24 ore negli aeroporti di Ancona, Perugia e Pescara, e 4 in quello di Reggio Calabria.

Sempre il 14 gennaio sciopero nazionale di 4 ore per il personale della società Consulta che opera a Fiumicino e Ciampino. Di 4 ore per il personale del gruppo Ernest Airlines, per quello aeroportuale di Venezia e per quello cabina di Easyjet. Stesso discorso per il personale del gruppo Albastar e quello Enav di Venezia.

Il 26 sciopero di diverse società operanti nel trasporto aereo a Torino.

Scioperi nel settore scuola

Il giorno 8 gennaio è rischio l’attività scolastica per lo sciopero previsto a livello nazionale. Esso coinvolge il personale docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario, delle scuole di ogni ordine e grado.

Scioperi alle poste

Prevista una giornata di sciopero per i lavoratori delle poste a livello nazionale il giorno 15 gennaio. Nello specifico stop proclamato nelle località di Taranto e Siena, così come nelle regioni dell’Emilia Romagna, delle Marche, della Sicilia e del Piemonte.

Scioperi nella sanità

In ambito sanitario l’8 gennaio è previsto uno sciopero dell’azienda operante in questo campo a Lodi. Lo stesso giorno sciopero da parte di medici specialisti della provincia di Catanzaro.

L’11 del mese stop al lavoro, nella sanità privata, da parte della fondazione Cusani Visconti di Pavia.

Scioperi previsti in altri settori

Per la vigilanza il 7 gennaio è previsto uno sciopero da parte delle aziende di vigilanza privata e dei servizi integrati alla sicurezza in Veneto. Stesso discorso, ma questa volta per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, durante il giorno 12 gennaio.

Nel settore giustizia, sciopero da parte dei magistrati professionali e onorari, dal 20 gennaio e nei giorni a seguire.

Per l’igiene ambientale il giorno 9 sciopero da parte del personale della Buttol Srl, in località San Felice a cancello.

Chiudono questo mese di scioperi, le telecomunicazioni, infatti il 27 gennaio sciopero da parte del personale della società Wind Tre Spa.

Questo è quanto, sugli scioperi già organizzati per il mese di gennaio 2020, che riguardano vari ambiti. Vi ricordiamo che novità, variazioni e rinvii sono sempre possibili, quindi è consigliabile continuare a restare aggiornati sull’argomento.

