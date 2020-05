Spostamenti tra regioni per vedere i congiunti o il fidanzato, ma quando si potrà uscire dalla propria regione. Ecco come e quando.

Quando si potrà uscire dalla regione ? Questa è la domanda che si pongono gli italiani visto che il nuovo decreto in vigore dal 18 maggio dovrebbe consentire di circolare liberamente, ma solo all’interno della regione di residenza.

Cerchiamo di capire allora quando potrebbero essere riaperti i confini regionali e quali sono le intenzioni del governo al riguardo.

Quando si può uscire dalla regione

Per ora ci si può recare da una regione all’altra solo con autocertificazione, quindi per motivi di salute, lavoro e urgenza. Il presidente Conte e il Ministro Boccia hanno confermato che durante i primi giorni di riaperture delle attività commerciali, verrà mantenuta ferma la mobilità interregionale.

Non esiste una data già stabilita in calendario per la ripresa della circolazione libera fra una regione e l’altra, ma l’ipotesi più accreditata è quella del 1 giugno. A determinare questa scelta sarà l’andamento della curva epidemiologica e il cosiddetto indice RO. Se il suo valore dovesse mantenersi basso e non avvicinarsi ad 1 (ogni contagio ne determina un altro) nelle prossime settimane le regioni riapriranno.

Spostamenti fra regioni, ma non per tutte?

Questo tipo di approccio adottato dal governo potrebbe penalizzare regioni come la Lombardia e Piemonte, in cui i contagi sono ancora elevati. Viceversa le regioni del centro sud ed altre come ad esempio Toscana e Lazio, non dovrebbero avere problemi a mantenere questi numeri, salvo nuove impennate.

Ciò potrebbe determinare la ripresa dei viaggi fra regioni, inizialmente solo per alcuni territori e non per altri. Alcuni esponenti del governo hanno già detto che la circolazione fra regioni potrebbe partire prima da quelle limitrofe e con pochi contagi, per poi estendersi a livello nazionale.

Non ancora è chiaro se sarà davvero questa la scelta che verrà fatta, quel che è certo che bisognerà ancora pazientare prima di spostarsi liberamente fra regioni. La speranza di tutti gli italiani è quella di poterlo fare a partire dal 1 giugno, perché questo vorrebbe dire l’inizio di una fase nuova, che apra anche la stagione turistica e permetta al nostro paese di tornare in parte alla normalità, persa causa covid -19.

