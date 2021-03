Lombardia e Milano, dopo il 6 aprile i parrucchieri riaprono? Ultime news sulle riaperture e sul possibile passaggio della Lombardia in zona arancione.

Lombardia ancora in zona rossa, ma c’è qualche segnale di miglioramento nei dati sui contagi, anche se ancora poco significativo. Intanto però i lombardi e i lavoratori del settori attendono di sapere se dopo il 6 aprile i parrucchieri saranno aperti o chiusi a Milano e nelle altre città della regione.

Proviamo a rispondere qui di seguito, sulla base delle ultime news e degli ultimi dati sul covid in regione.

Apertura parrucchieri Lombardia ultima ora

Fino al 6 aprile non sarà possibile andare dai parrucchieri in Lombardia, ma dal 7 le cose potrebbero cambiare.

Per la loro riapertura è necessario che la regione torni in zona arancione, quindi bisogna che ci sia un miglioramento nei dati sui contagi rilevati nel monitoraggio settimanale Iss.

Gli ultimi dati comunicati sul portale di Lombardia online sono i seguenti

Al riguardo il governatore Fontana ha dichiarato: “I dati offrono segnali di miglioramento. Da dopo Pasqua l’obiettivo è avviare la vaccinazione di massa e riaprire le attività per il ritorno alla normalità“.

Tuttavia i dati ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali sono ancora molto alti. Non a caso il professore Galli ha detto: “per i contagi negli ospedali siamo in una fase in cui non si va né su né giù, una condizione che merita tutta l’attenzione del caso“.

Quando riaprono i parrucchieri in Lombardia?

Insomma, se da un lato il governatore punta ad un ritorno alla normalità a breve, dall’altro gli esperti invitano alla prudenza. Ma per sapere dopo il 6 aprile riapriranno i parrucchieri in Lombardia, bisognerà attendere venerdì 2 aprile. Ovvero il giorno i cui si sapranno i nuovi colori assegnati alle regioni, e non è detto che la Lombardia diventi arancione.

Intanto dopo le dichiarazioni del premier Draghi sulle riaperture delle scuole anche in zona rossa, molti parrucchieri lombardi chiedono la riapertura anche per le loro attività. Lo dimostrano le numerose richieste apparse sulla pagina Facebook del leader della Lega Matteo Salvini.

Ma anche sulla pagina social di Palazzo Chigi sono apparsi commenti netti come quello che segue.

Insomma, la pressione su barbieri e parrucchieri, per una riapertura è un po’ in tutta Italia.

Queste le ultime notizie sulla possibile riapertura dei parrucchieri dopo il 6 aprile in Lombardia. Molti cittadini sperano di rientrare in fascia arancio per ottenerla, ma la realtà è che la situazione dei contagi nella regione e nel resto d’Italia è ancora preoccupante.

