Quanti governi ci sono stati in Italia? Mario Draghi dopo aver sciolto la riserva diventa il 67esimo governo della Repubblica Italiana. Ecco le ultime notizie

Oggi in Italia nasce ufficialmente il nuovo governo, si chiama Mario Draghi ed è stato voluto dal presidente Mattarella per affrontare la grave situazione in cui si trova il nostro paese tra pandemia ed economia. Ecco intanto il video del Quirinale.

Governo Draghi ultime news

A distanza di nove giorni dall’incarico conferito dal Presidente della Repubblica e solo dopo aver ascoltato tutti i partiti, enti locali e parti sociali Mario Draghi ha sciolto la riserva e accettato l’incarico da premier. Quindi oggi si apre un nuovo capitolo della storia italiana.

Di che partito è Mario Draghi

Il professor Draghi a differenza dell’ex premier Conte (espressione del Movimento 5 stelle) non è di nessun partito. La sua carriera e la sua serietà professionale è nota in tutto il mondo. E’ bastato solo il suo nome infatti per fare scendere lo spread e fa risparmiare tanti soldi all’Italia.

Ma Draghi non è solo l’uomo che ha salvato l’euro, prima di allora ha salvato bankitalia dopo lo scandalo Bancopoli che ha visto coinvolto il governatore Antonio Fazio.

Quanti governi ci sono stati in Italia prima di Draghi

Il professor mario Draghi dopo aver sciolto la riserva e accettato l’incarico da premier conferitogli dal Presidente della Repubblica Mattarella, diventa il sessantasettesimo governo da quando è nata la Repubblica Italiana.

Il primo esecutivo è nato nel 1946 con De Gasperi II quando il popolo italiano a votato a favore della Repubblica. Da allora ad oggi ci sono stati 29 presidenti del consiglio, quello che ha governato più volte e per la precisazione 8 come si legge su Wikipedia è stato Alcide De Gasperi.

Con la nomina di Draghi l’Italia diventa un paese credibile agli occhi del mondo, non a caso la news viene riportata da tutte le testate più importanti al mondo e l’Italia smette di essere la Cenerentola d’Europa.