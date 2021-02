Dpcm come sposarsi nel 2021 durante la pandemia senza infrangere le regole. Guida al matrimonio secondo il nuovo Dpcm.

Addio a pranzi nuziali da 200 persone e a festeggiamenti in grande stile per i matrimoni 2021. E’ quanto prevede il nuovo dpcm, che inevitabilmente impone restrizioni sia sul numero degli invitanti, sia per quanto riguarda i comportamenti da tenere.

Insomma, chi ha rimandato il matrimonio lo scorso anno dovrà accontentarsi di cerimonie sobrie e intime. Ma come sposarsi nel 2021 durante la pandemia, senza infrangere le regole e rischiare di prendere il Covid? Ecco la guida esaustiva di quali sono le regole per sposarsi nel 2021, anche in base alle ultime novità previste dal governo.

Dpcm Matrimonio 2021: invitati

Come già previsto dai decreti precedenti, per i matrimoni resta il tetto massimo di 30 invitati. Ciò per ridurre al minimo le possibilità di contagio, visto che gli sposi inevitabilmente potranno invitare solo familiari e amici strettissimi per l’evento. Quindi le coppie di futuri sposi che avevano previsto una lunga lista di invitati, dovranno necessariamente ridurla sensibilmente.

Gli ospiti partecipanti all’evento devono inoltre essere registrati, con tanto di indicazione di numero di telefono e indirizzo di ognuno. In questo modo saranno facilmente rintracciabili.

Inoltre, bisognerà avere un’autodichiarazione firmata da ogni singolo invitato, dove si attesa l’assenza di contatti con persone che hanno contratto il coronavirus o la presenza di sintomi.

Infine, per gli invitati resta la necessità della misurazione della temperatura, da effettuare all’ingresso del locale in cui si svolge la cerimonia.

Matrimonio 2021 e restrizioni dpcm

Oltre alle restrizioni che regolano quanti invitati ci possono essere, i matrimoni 2021 dovranno necessariamente tenere conto di altre regole da seguire. Riassumiamo qui di seguito quali sono, alcune le utilizziamo già nella vita di tutti i giorni, altre invece sono specifiche per i matrimoni.

Uso delle mascherine

Come già previsto per ogni spostamento, l’uso delle mascherine sarà obbligatorio anche durante i matrimoni. Ovviamente gli invitati potranno toglierla quando sono seduti al tavolo per mangiare, ma non durante tutti gli altri momenti. Quindi ad esempio se ci si alza dal tavolo per qualsiasi ragione, bisogna indossare la mascherina.

Viceversa gli sposi non sono obbligati a mettere la mascherina durante la funzione religiosa o civile.

Distanziamento

Anche il distanziamento dovrà essere rispettato, come avviene per i bar i ristoranti, nei negozi eccetera. Al momento resta l’obbligo di mantenere il metro di distanza fra persone. Quindi bisogna evitare baci e abbracci che non consentono di mantenerla. Stesso discorso per balli e festeggiamenti vari.

Igienizzazione

Durante la cerimonia e nella location dei festeggiamenti dovranno esserci sparsi numerosi flaconi per igienizzare le mani. Ad esempio non devono mancare all’entrata e fuori dai bagni. Inoltre i locali ristorativi dovranno essere preventivamente sanificati ed igienizzati.

Matrimonio 2021 e coronavirus

Abbiamo visto le regole attualmente previste dall’ultimo decreto, ci sono però ancora alcuni aspetti da chiarire. Ad esempio il coprifuoco alle ore 22:00 non è chiaramente compatibile per chi celebra un matrimonio di sera. Le associazioni attendono chiarimenti al riguardo dal governo ed eventuali novità sui protocolli da adottare.

Intanto però c’è chi per rispettare le regole, ha deciso di festeggiare il matrimonio in drive in, con gli invitati all’interno delle loro macchine. Un modo sicuramente creativo, che permette di mantenere le distanze e le altre regole di sicurezza. Tuttavia difficilmente sarà quello scelto dalla maggioranza dei futuri sposi.

Questo è quanto attualmente previsto dal dpcm valido fino al 6 aprile 2021 e le ultime news in tema di matrimoni. In attesa di altre eventuali misure la stagione delle cerimonie 2021 si preannuncia difficile, con feste decisamente più sobrie rispetto al passato. Ma per non rischiare di contagiare le persone care e non infrangere le regole anti covid, si tratta di sacrifici necessari.

