Coronavirus Italia, mappa, numero contagi covid 13 febbraio in tutte le regioni e provincie

Coronavirus Italia bollettino 13 febbraio

Contagi: 13.532 (ieri 13.908)

Guariti: 13.973



Decessi: 311 (ieri 316)

Terapie intensive In totale: 2.062



Ricoverati con sintomi: 18.500 ( ieri 18.736)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 290.534 (ieri 305.619)

MAPPA PROTEZIONE CIVILE con tutti i dati provincie e regioni

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione

Valle d ‘Aosta 9 positivi in più

Alto Adige 611 casi positivi 8 decessi

Piemonte 749 positivi e 16 vittime

Coronavirus Veneto, scendono i ricoveri

Sono 756 i nuovi positivi nella regione governata da di Luca Zaia. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari e le terapie intensive. Purtroppo anche oggi si registrano 29 decessi

Coronavirus Milano e Lombardia

La regione Lombardia oggi registra 2.277 casi e 61 vittime. Milano registra 571 positivi in più

Vedi anche: Coronavirus Milano

Emilia Romagna 1.488 nuovi casi e 36 vittime.

Covid Toscana 764 nuovi casi 14 decessi

I casi di positività in Toscana oggi sono 764 a darne notizia è il governatore Giani Nella regione che dal 14 febbraio torna in zona arancio, c’è anche il comune di Chiusi in zona rossa.

Covid Marche oggi 405 i nuovi positivi

Coronavirus Abruzzo: 508 casi e 13 deceduti

La regione Abruzzo da domani 14 febbraio torna nella fascia arancio

Covid Roma e Lazio bollettino 1.060 nuovi contagi e 21 decessi

La regione Lazio registra oggi oltre 1000 nuovi contagi di cui 500 nella Capitale.

Coronavirus Umbria 346 positivi

In Umbria dove la provincia di Perugia è in zona rossa i nuovi contagi sono 346 oltre a 10 decessi.

Molise 73 nuovi positivi 3 decessi

Coronavirus Basilicata 87 nuovi casi e 0 decessi

Campania aumentano i casi a Napoli

La regione governata da De Luca è la prima per numero di casi positivi in Italia. Sono i 1.751 nuovi casi odierni, 18 i decessi mentre scendono i ricoveri. Tuttavia ora ad essere colpiti dalla nuova ondata sono i giovani. La maggior parte dei contagi si registrano a Napoli con oltre 1000 casi

Contagi oggi Puglia 945 nuovi contagi e 28 decessi

Coronavirus previsioni

Le previsioni di Brusaferro e il Cts, non sono delle migliori, l’indice Rt in Italia è salito a 0,95 rispetto allo 0,84 della scorsa settimana. Quindi anche aprire i campi da Sci non dovrebbe essere consentito. L’invito viste le varianti del Virus che girano in italia è quello della massima prudenza.

La situazione vaccini in Italia

Secondo Walter Ricciardi consulente di Speranza (che con il nuovo Governo Draghi è stato riconfermato al dicastero della Salute) serve un piano nazionale coordinato dallo Stato sulle vaccinazioni anti-Covid, ora le regioni si muovono in ordine sparso. Questo è quanto ha dichiarato Ricciardi su Rai Radio 1.