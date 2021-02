Coronavirus Italia ecco le notizie più importanti di oggi. Dalla nuova mappa Covid dell’Italia divisa in 5 colori alla bozza Dpcm ai contagi di oggi.

Coronavirus Italia– La nuova mappa Covid del nostro paese è divisa oramai in cinque colori. Ecco come:

Zone rosse

Zone arancioni rinforzate o scuro

Zone arancio

Zone gialle

regioni bianche

Questa è la situazione dopo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia che manda la Lombardia in zona arancio per l’ennesima volta. Arancio anche il Piemonte, mentre la Basilicata diventa rossa. Unica perla rara è la Sardegna diventata zona bianca. Da domani quindi ritorna la cantilena del ” cosa si può fare” in zona rossa o zona arancio. La risposta è semplice, basta guardare le Faq sul sito del governo.

Per quanto riguarda le zone arancioni rinforzate le limitazioni cambiano secondo le regioni. In allegato la guida per le zone colorate di arancio scuro

Zona arancione rinforzata. Le restrizioni cambiano da regione a regione Zona arancione rafforzata. Regole limiti e restrizioni

Ma ci sono anche le zone colorate di rosso oltre e quelle micro rosse dovute alle varianti covid all’interno di diverse regioni. PER APPROFONDIRE LEGGI ZONE ROSSE ITALIA OGGI

In sintesi questa è la situazione della nuova mappa coronavirus in Italia che tende a dipingersi sempre più di arancione e rosso.

Bozza nuovo Dpcm Draghi

Il ministro Gelmini ha comunicato alle regioni che avrebbero avuto la bozza del nuovo Dpcm in anticipo. Così è stato, ma come sempre ci sono le anticipazioni giornalistiche. Quindi, secondo Ansa news il decreto introduce le seguenti novità

Parrucchieri ed estetisti chiusi un zona rossa

Cinema teatri e musei aperti in zona gialla a partire dal 27 marzo

Palestre e piscine restano chiuse

Chiusi i ristoranti di sera

Possono andare nelle seconde case anche in zona arancio solo i nuclei familiari. Vietato recarsi nelle seconde abitazioni con amici o parenti

Restano in vigore tutti i divieti già stabiliti dai precedenti Dpcm a iniziare dagli assembramenti che purtroppo continuano, in particolare a Milano.



Comunque questa è solo una bozza del Dpcm in uscita per il 6 marzo, pertanto non sono escluse ulteriori revisioni

Coronavirus Italia bollettino 28 febbraio

Contagi oggi: 17. 455 ( nel bollettino di ieri 18.916 i nuovi casi covid )

Guariti: 6.847



Decessi: 192 (ieri 280)



Terapie intensive In totale: 2.331 ( ieri 2.168 )

Ricoverati con sintomi: 18.638 ( ieri 18.257)

Tamponi e test: 207.524

Queste le ultime news è la situazione coronavirus in Italia oggi che vede ancora la Lombardia con il numero di contagi più alti, oltre a una curva in crescita di ricoveri e nuovi positivi.

