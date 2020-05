Conte nuovo Dpcm, si agli amici ma nel rispetto delle misure di sicurezza. Il 18 maggio riprende la vita sociale ha confermato il premier Conte durante la presentazione del nuovo Dpcm.

“Ripartiamo con la voglia di ricominciare ma con prudenza” A dirlo è il presidente Conte durante la conferenza stampa in cui ha presentato il nuovo Dpcm. Dovremo comunque rispettare sempre le distanze di sicurezza e portare la mascherina” Ha detto il premier.

“Stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva dei contagi potrà tornare a salire”. “Dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere.

Dal 18 maggio si potranno vedere gli amici

“Riparte la vita sociale ha detto il premier”, quindi si potranno vedere gli amici ma nel rispetto delle regole, distanziamento e mascherine quindi non verranno consentiti in alcun modo assembramenti. Restano quindi tutte le regole anti – Covid 19 che oramai abbiamo imparato in questi mesi di lokdown

Tuttavia sarà bene attendere le faq sul sito del governo che spiegheranno quali sono le regole da rispettare

Quando riparte il campionato di serie A

Ad una domanda precisa in merito al calcio e al campionato il premier ha confermato che non esistono ancora date – “Per la ripresa del campionato bisogna avere qualche garanzia in più che in questo momento non c’e'”. “Il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport. Bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per la ripresa del campionato, non solo di calcio, in condizioni di massima sicurezza”. Ha affermato il Conte

Riaperture dal 18 maggio le regioni

Il premier ha confermato che la collaborazione con le regioni per le riaperture è stata fondamentale, comunque ognuna di loro dal 18 maggio è tenuta a fornire tutti i giorni i dati sul monitoraggio al fine di tenere sempre sotto controllo la situazione.

Confermata anche la libera circolazione nella regione a far data dal 18 maggio mentre a giugno si vedrà per i viaggi fra regioni. Tuttavia saranno aperte le frontiere per favorire il turismo.

Articolo in aggiornamento