Moda estate uomo estate 2021, tra sfilate digitali e quelle in presenza. La migliore è quella di Dolce&Gabbana all’Humanitas. Ecco i video delle collezioni.

Moda uomo 2021 e qualche spunto per la donna, la Milano digital Week chiude con Zegna, Gucci e Missoni, ma la domanda è la Fashion digital week Milanese ha funzionato? E’ presto per dirlo, comunque ci sono state anche sfilate in presenza tipo quella di Etro. Ma è Dolce&Gabbana con la sua collezione presentata all’Humanitas per sostenere la Ricerca Scientifica contro il Covid -19, oltre un messaggio tutto italiano tra canzoni napoletane e vestiti ispirati a Sorrento, che esce vincente da questa fashion week milanese. Ecco il video della collezione