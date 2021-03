La nuova Peugeot 308 cosa cambia? E’ una delle grandi novità del mercato automotive. Caratteristiche e costo della nuova auto Peugeot 2021

Peugeot, un marchio nuovo – La Peugeot 308 sarà la prima vettura del marchio francese, che da qualche mese è entrato a far parte della grande alleanza diretta dalla Fiat, denominata Stellantis, a presentare il suo nuovo logo. Va in pensione il vecchio leone rampante, ben conosciuto e identificato con la casa francese da diversi decenni. Per fare spazio a un design più moderno, stilizzato e aggressivo che comparirà al centro della griglia anteriore, là dove fino ha pochi mesi fa compariva il vecchio simbolo della Peugeot.

Peugeot 308, caratteristiche

La principale novità della 308 è sicuramente la sua diversificazione in termini di motori. Ben cinque le motorizzazioni: due a benzina, un 1.2 da 110 cavalli e un 1.5 da 130 cavalli, un unico motore diesel da 130 cavalli e due versioni ibride plug-in da 150 e 180 cavalli.

La strategia della casa è molto chiara. Accompagnare alla fine della loro produzione le auto tradizionali a motore termico e concentrarsi su quelle ibride e full electric adottando le nuove tecnologie che Peugeot ha già sperimentato con successo nelle corse, in particolare endurance e gran turismo come Le Mans.

Peugeot 308 2021 interni e design

La nuova 308 2021 rilancia le tante ambizioni della Peugeot nel settore del berline compatte. Un segmento dove la casa francese si è sempre dimostrata strategicamente molto forte. Un’auto che, rispetto alle sue versioni precedenti della serie “tre” è più lunga, di circa 55 mm, più bassa, di circa 20 mm, con una linea di design estremamente attuale e ricercata.

Muso allungato e soffuso, linee estremamente aerodinamiche per migliorare l’efficienza e ridurre al massimo i consumi. In tutto questo guadagnano l’abitabilità, soprattutto posteriore, e il bagagliaio che aumenta a circa 420 l di capienza.

Interni molto eleganti e moderni: scompare la leva del cambio che nella versione ‘automatica’ sarà integrato da controlli digitali al volante.

Il sistema iConnect

Il vero salto di qualità, però, la Peugeot 308 lo fa sotto l’aspetto della sua connettività con un brevetto tutto proprio, l’iConnect Advanced, sistema di infotainment sul quale Peugeot ha investito molti soldi e che si dimostra decisamente all’altezza delle aspettative. Bellissimo, facile da utilizzare grazie alla sua tecnologia info touch, il computer di bordo fornisce informazioni di ogni tipo. Non solo la mappatura della navigazione, disponibile anche in versione 3D, ma anche i consumi istantanei della vettura, particolarmente importante per capire esattamente il risparmio quando si viaggia su un modello ibrido. I display sono due, da 10” l’uno, tutto collegato Wi-Fi per un’informazione in tempo reale.

Peugeot 308, il prezzo

Stando alle informazioni ufficiose provenienti dalla casa automobilistica il prezzo della versione più economica, franco concessionario, dovrebbe essere di poco superiore ai 21mila euro. Ma è un momento molto particolare. Le agevolazioni commerciali sono tantissime, soprattutto nel nostro paese. L’auto è già sul listino. Potrà essere acquistata anche attraverso il sito Internet della compagnia con un considerevole risparmio. Con le agevolazioni potrebbe arrivare a costare, chiavi in mano, circa il 30% in meno del suo prezzo di listino.

