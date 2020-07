Decreto semplificazioni, “La madre di tutte le riforme” secondo Conte, ma cosa è esattamente e cosa prevede il decreto utile per snellire la burocrazia. Guida e video

Decreto semplificazioni, è l’ultima misura approvata dal consiglio dei ministri del governo italiano. Il suo scopo è quello di rendere più semplici le pratiche amministrative tramite l’innovazione digitale e non solo.





Vediamo allora di capire in parole povere cosa è e cosa prevede questo nuovo decreto, per sostenere la ripresa post covid-19.

Dl semplificazioni cosa è

Quello appena realizzato dal governo è un decreto legge a tema semplificazioni, che intende:

snellire la burocrazia, che troppo spesso rallenta i lavori pubblici e i progetti.

Rendere più efficiente e digitale la pubblica amministrazione.

Sostenere l’attività d’impresa.

Così facendo l’esecutivo mira a garantire un sostegno maggiore alla ripresa dell’economia, visto che la burocrazia italiana spesso la ostacola. Tale decreto è stato approvato con la formula “salvo intese”. Ciò significa che fino a quando non verrà convertito in legge dal parlamento, entro 60 giorni, i provvedimenti potranno ancora subire modifiche.

Decreto semplificazioni cosa contiene

Ecco allora in sintesi i 4 punti salienti previsti dal nuovo dl semplificazioni.

1. Lavori di edilizia e contratti pubblici

La semplificazione delle procedure e l’assegnazione dei lavori avviene con:

l’affidamento diretto dei lavori per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro.

Una procedura negoziata senza bando, ma consultando diversi operatori, per prestazioni di importo maggiore a 150.000 €.

Procedure più rapide per la demolizione e la ricostruzione degli edifici o di altre strutture.

2. Amministrazione sempre più digitale

Le PA dovranno:

rispondere entro 60 giorni ai cittadini per gli adempimenti burocratici.

Erogare maggiori servizi digitali tramite SPID.

Utilizzare una modulistica standard, per le istanze presentate in tutta Italia.

3. Imprese e banda larga

In questo ambito il decreto prevede:

la velocizzazione delle comunicazioni elettroniche.

Il corretto funzionamento della banda larga su tutto il territorio nazionale.

Nuovi incentivi alle imprese del sud e contributi pubblici per il settore agricolo in difficoltà.

4. Green economy e ambiente

Il dl semplificazioni:

modifica le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere pubbliche.

Semplifica le procedure per interventi nei siti di interesse nazionale.

Velocizza l’assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari.

Tutto ciò dovrebbe permette di completare più velocemente le opere strategiche. Infine, il decreto prevede la realizzazione di maggiore punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, ma anche altri interventi per le energie rinnovabili.

Questo in sintesi il contenuto del decreto semplificazioni. Come detto i suoi provvedimenti potranno essere modificati, fino a quando non ci sarà l’approvazione definitiva del provvedimento. Ciò anche per scelta della maggioranza di governo, visto che su alcuni temi non sembra esserci ancora pieno accordo. Torneremo quindi a trattare l’argomento in caso di modifiche significative e una volta avvenuta la conversione in legge.

