Se ti piace il riso freddo, 8 insalate di riso sono un buon assortimento per spaziare fra ricette tradizionali e originali per il pranzo o per la cena.

Il riso freddo fa parte del patrimonio italiano delle ricette estive: si conserva facilmente, piace praticamente a tutti e costa poco.

Probabilmente ognuno ha la sua ricetta insalata di riso preferita, ma qualche volta si può essere a corto di idee, o alle prime armi… Ecco allora i suggerimenti indispensabili per preparare delle ottime insalate con il riso.

Insalata di riso, con quale riso si fa



Il primo step è capire l’insalata di riso con quale riso si fa: come per i risotti, la scelta della qualità adatta è fondamentale. Occorre un tipo di riso che non rilasci troppo amido e si mantenga al dente e con i chicchi sodi e separati, come il ribe, il parboiled, ma anche il riso basmati e (perché no) il riso rosso e quello nero.

Vedi anche: Quanti tipi di riso ci sono e come si cuociono

Come condire l’insalata di riso

Il secondo step è prevedere come condimento ingredienti che non “inzuppino”, non si deteriorino troppo rapidamente e siano saporiti, perché quando si passa il riso sotto l’acqua fredda per fermare la cottura (come vedremo fra poco) un po’ del sapore inevitabilmente si perde, e occorre “rinforzarlo”. Ok per il melone, per esempio, ma se lo inserite la sera prima sarà immangiabile…

Insalate di riso: le ricette

Insalata di riso con pesce

Oltre che come piatto unico, questo riso estivo con pesce si presta come antipasto o in un buffet freddo, ed è davvero molto facile da preparare: scegliete del tonno in scatola di qualità alta e mescolatelo, ben scolato, al riso unendo poi prezzemolo fresco e qualche fettina di limone.

Riso freddo con gamberi

Qui si sale un poco di livello sul piano della raffinatezza e anche della spesa: se trovate delle code di gambero fresche il risultato sarà migliore, altrimenti “accontentatevi” di scottare dei crostacei decongelati, quindi fateli marinare con il succo degli agrumi come indicato nella ricetta completa. VAI ALLA RICETTA



Riso alla marinara

Per i pigri o i meno esperti, un’idea furba e di sicura riuscita è procurarsi un mix surgelato per gli spaghetti allo scoglio, e usarlo per condire il riso freddo, cucinandolo secondo le istruzioni sulla confezione. Non sarà una scelta da chef stellato, però possiamo ammettere che è buono. VAI ALLA RICETTA

Riso ai gamberoni

Nell’insalata di riso e gamberoni in realtà sono proprio i gustosi crostacei a fare da protagonisti, mentre il riso li accompagna e li bilancia. Attenzione alla pulizia corretta dei gamberoni, cui va tolto il budello per evitare che abbiano un retrogusto amaro. VAI ALLA RICETTA

Insalata di riso classica

Questa ricetta di insalata di riso freddo è il vero classicone: al riso lessato, scolato e poi raffreddato rapidamente sotto l’acqua corrente fredda si aggiungeranno uova sode, tonno sott’olio o al naturale, pomodorini, mais e piselli lessati già pronti, olive nere e olive verdi tagliate a rondelle. Tutto quello che ci si aspetta di trovare in un riso freddo, insomma!

Insalata di riso semplice

Se non si hanno a disposizione molti ingredienti, e si vuole creare un piatto freddo estivo nutriente e bilanciato senza scadere nel noioso, è da provare questo semplicissimo riso freddo con uovo sodo, mais e prezzemolo, davvero alla portata di tutti. VAI ALLA RICETTA

Riso freddo con verdure

Questa insalata di riso vegetariana tiepida è un piatto completo e gradevole non solo in estate: si realizza unendo al riso lessato semplicemente intiepidito ceci lessati, spinaci appena sbollentati e uva passa. Idea semplicissima ma nutriente ed equilibrata.

Insalata di riso con verdure

Variante molto interessante della classica insalata di riso con verdure, questa ricetta di riso freddo unisce il gusto agrodolce dei cipollotti, brasati con aceto e zucchero: da provare, soprattutto se piacciono i sapori un po’ insoliti ed esotici. VAI ALLA RICETTA

Consigli: cosa fare con l’insalata di riso avanzata

Il riso, si sa, è ottimo come ingrediente da riciclare per ricette di recupero. Una premessa: sulla conservazione delle insalate di riso non c’è da scherzare, se preparate con anticipo devono essere tenute bene in fresco, in contenitori ermetici, e sarebbe meglio aggiungere gli ingredienti freschi al momento di utilizzare la pietanza.

Vedi anche: Come cucinare il riso al vapore senza vaporiera

Per sfruttare l’insalata di riso avanzata, l’idea migliore è quindi trasferirla in ricette che prevedono la cottura: unendo uovo, pangrattato, eventualmente un po’ di farina di ceci si possono preparare per esempio ottime polpette e veg burger di sicura riuscita, da cuocere in padella con un po’ di olio.

Ecco cosa puoi fare con un semplice riso bollito per ravvivare la tua tavola d’estate! Prova tutte le varianti e continua a seguire il canale cucina di Donne sul Web per altre ricette.

VEDI ANCHE: 11 ricette estive semplici veloci economiche